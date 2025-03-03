لندن : دافع الاتحاد الانكليزي لكرة القدم عن الكرة المستخدمة في مباريات كأس إنكلترا هذا الموسم، بعدما قال مدرب مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، إنها "صعبة للسيطرة عليها".

وقارن غوارديولا بين الكرة وتلك المستخدمة في الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا، عقب فوز فريقه على بليموث في الدور الخامس 3 1 السبت، قائلا إنها "غير مناسبة".

وفي وقت سابق من هذا الموسم، تعرض مدرب أرسنال، الإسباني ميكل أرتيتا للسخرية بعد انتقاده كرة "بوما" التي استخدمت في كأس الرابطة.

وخسر "غانرز" مواجهته من ذهاب وإياب أمام نيوكاسل 0 4 في مجموع المبارتين ضمن الدور نصف النهائي.

وقال الإتحاد المحلي للعبة إن الكرة المستخدمة في كأس إنكلترا "تلبي جميع متطلبات الاختبار".

وقال متحدث باسم الاتحاد الإنكليزي "لقد تم اختبار كرة ميترا ألتيماكس برو التي استخدمت في كأس انكلترا وجميع مسابقات الاتحاد الإنكليزي الأخرى، بما يتوافق مع اختبارات الاتحاد الدولي لكرة القدم".

"يجب أن تتوافق جميع الكرات في الرياضة الاحترافية مع اعتماد الجودة الاحترافية للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وهذه الكرة تلبي جميع متطلبات الاختبار.

وتابع "بالإضافة إلى ميترا، نتفهم أن التفضيل أمر نسبي، لكننا على ثقة من أن الكرة تؤدي بشكل جيد. ومع تسجيل أكثر من 350 هدفا في مباريات الادوار الاقصائية حتى الآن، فإن ذلك يوفر عنصرا مثيرا لمثل هذه البطولة التنافسية".

وقال غوارديولا بعد فوز فريقه على بليموث المتعثر في دوري المستوى الأول "تشامبيونشيب": "الكرة لم تكن مناسبة، أنا آسف. حدث ذلك لسنوات عديدة في كأس انكلترا أو كأس الرابطة.

وأضاف "أعلم أن الأمر يتعلق بعقد عمل ويتوصلون إلى اتفاقات، لكن الكرة لم تكن (جيدة). هل تعلم كم عدد التسديدات التي مرت فوق العارضة؟ ليس فقط تسديدة إرلينغ (هالاند) انظروا إلى المباريات الأخرى".