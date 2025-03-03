طهران : خطا النصر السعودي خطوة جيدة نحو بلوغ الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة في كرة القدم، وذلك بتعادله السلبي في طهران مع الاستقلال في ذهاب ثمن النهائي.

وبغياب نجمه الأول البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي فضل المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي عدم إدراجه في التشكيلة لهذه المباراة "حفاظا عليه للمواجهات المقبلة"، قطع النصر بهذه النتيجة شوطا هاما نحو التأهل قبل استضافته الإياب الإثنين المقبل.

وعاد النصر إلى طهران حيث خاض مباراته الأخيرة في دور المجموعة الموحدة حين تعادل مع برسيبوليس بالنتيجة ذاتها، لكنه فشل في تكرار فوزه على الاستقلال الذي خسر أمام الفريق السعودي 0 1 في الجولة الثالثة في 22 تشرين الأول/أكتوبر سجله الإسباني أيميريك لابورت الذي غاب عن لقاء الإثنين بسبب الإصابة.

ودخل النصر المباراة على وقع سقوطه أمام العروبة 1 2 في الدوري السعودي الذي خسر فيه اثنين من مبارياته الثلاث الأخيرة، لكنه قدم الإثنين مباراة جيدة وكان الطرف الأفضل معظم فتراتها وهدد مرمى مضيفه في أكثر من مناسبة، أبرزها للكولومبي جون دوران الذي أصاب القائم الأيمن (69).

والاستقلال ليس أفضل حالا، إذ خسر امام برسيبوليس 1 2 في الدوري الايراني الخميس الماضي ولا يملك اي أمل باحراز اللقب المحلي.

كما انه انتظر حتى الجولة الاخيرة ليضمن بلوغه ثمن النهائي بفوزه على الريان القطري 2 0، ولضع حدا لست مباريات لم يتذوق فيها طعم الفوز على الصعيد القاري، في حين حل النصر ثالثا في المجموعة الموحدة لمنطقة غرب القارة خلف مواطنيه الهلال والأهلي.

وهدد النصر مرمى مضيفه منذ البداية، أولا عبر الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش بتسديدة مرت بجوار القائم الأيمن (6)، أتبعها زميله أيمن يحيى بأخرى من خارج منطقة الجزاء علت العارضة (8).

وبعدما تبادل الفريقان الهجمات والمحاولات، حصل النصر على فرصة ذهبية لإنهاء الشوط الأول متقدما لكن المهاجم السنغالي ساديو ماني لم يستغل خطأ من الحارس الإيراني حسين الحسيني في إبعاد الكرة، فسددها بجوار القائم الأيسر (45+2).

دوران الأخطر من دون توفيق

وظهر الفريق الإيراني بشكل أفضل في بداية الشوط الثاني الذي استهله بتوغل لصالح حرداني في الجهة اليمنى قبل أن يعكس كرة عرضية على رأس أرمين سهرابيان الذي لعبها فوق العارضة (47). ثم حول رامين رضائيان كرة رأسية مرت بجوار القائم الأيمن (50).

وحصل دوران على أخطر الفرص منذ بداية اللقاء حين انفرد بالمرمى الإيراني ولعب الكرة من فوق الحارس الحسيني لكن الأخير تألق في إبعادها إلى ركلة ركنية (57)، قبل أن يسدد الكولومبي الكرة بعدها في القائم الأيسر (69).

وأنقذ الحسيني مرماه من هدف بعدما تصدى لتسديدة أخرى من الكولومبي (76)، ثم جاء الرد عبر علي رضا كشكي الذي سدد كرة من خارج المنطقة وجدت في طريقها الحارس البرازيلي بينتو (86).

تعادل الوصل والسد

وعلى غرار النصر، عاد السد القطري من ملعب مضيفه الوصل الإماراتي في دبي بتعادل مهم 1 1.

وافتتح علي صالح التسجيل للوصل بعد مرور 3 دقائق، وفشل صاحب الأرض في تعزيز تقدمه رغم الفرص التي سنحت له، فعاقبه البديل عبدالله اليزيدي بادراك التعادل للسد (68).

ويلتقي الفريقان إيابا الإثنين في الدوحة.

وكانت مباراة الإثنين الثالثة هذا الموسم بين الفريقين، بعدما تعادلا 1 1 في دبي ضمن المجموعة الموحدة، فيما فاز الوصل 1 0 في الدوحة في الكأس السوبر الإماراتية القطرية.

وبدأ المضيف المباراة بقوة وافتتح التسجيل مبكرا بعدما استخلص علي صالح الكرة من المالي محمد كمارا ثم راوغ بيدرو ميغيل وسدد في شباك مشعل برشم (3).

وتابع الوصل أفضليته وتدخل مدافع السد أحمد سهيل لابعاد تسديدة البرازيلي جواو بيدرو المنفرد (9)، ثم أهدر علي صالح فرصة غريبة بعدما سدد الكرة بعد تمريرة بيدرو بعيدا وهو تحت العارضة (21).

ورد السد بتسديدة الإسباني رافا موخيكا لكن الحارس خالد السناني الذي شارك أساسيا بدلا من المغربي أنس الزنتي الذي تعاقد معه الوصل من أجل اللعب في المشاركات الخارجية فقط، تصدى للكرة ببراعة (26).

ومنع برشم المالي سياكا سيديبي من اضافة الهدف الثاني بعدما صد كرته إلى ركنية لعبت وأحدثت دربكة حيث تم ابعاد تسديدتي جواو بيدرو وليما عن خط المرمى (47).