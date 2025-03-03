روما : وضع يوفنتوس خلفه موقتا خيبة التنازل عن لقب مسابقة الكأس بتحقيقه فوزه الخامس تواليا في الدوري الإيطالي لكرة القدم، وجاء على حساب ضيفه هيلاس فيرونا 2 0 الإثنين في ختام المرحلة السابعة والعشرين.

ودخل يوفنتوس اللقاء ومدربه تياغو موتا تحت ضغط هائل نتيجة التنازل عن لقب الكأس بالخروج من ربع النهائي بعد الخسارة في منتصف الأسبوع المنصرم في تورينو أمام إمبولي بركلات الترجيح (1 1).

وأضاف يوفنتوس هذا الخروج إلى مشواره المخيب في دوري أبطال أوروبا حيث فشل في التأهل إلى ثمن النهائي بخسارته في إياب الملحق أمام أيندهوفن الهولندي 1 3 بعد التمديد (2 1 ذهابا).

وبات التركيز الآن منحصرا على الدوري الذي حقق فيه الإثنين انتصاره الخامس تواليا والثاني عشر منذ بداية الموسم، مستعيدا بذلك المركز الرابع برصيد 52 نقطة وبفارق نقطتين أمام لاتسيو الفائز الأحد على مضيفه ميلان 2 1.

ويأتي الفوز على فيرونا الذي لم يسبق له أن حقق أي انتصار على "بيانكونيري" في تورينو على صعيد الدوري في تاريخ مواجهاتهما وفاز مرة واحدة في معقل منافسه ضمن كافة المسابقات (ربع نهائي الكأس 0 1 في نيسان/أبريل 1963)، قبل مواجهة شاقة الأحد في تورينو ضد أتالانتا الثالث الذي يتقدم عليه بفارق ثلاث نقاط، على أن يلتقي بعدها فيورنتينا السابع في فلورنسا.

ولم يكن الفوز على فيرونا سهلا، إذ عجز يوفنتوس عن ترجمة الفرص التي حصل عليها في الشوط الأول وكاد أن يدخل إلى استراحة الشوطين متخلفا بهدف رائع من تسديدة صاروخية بعيدة للسلوفاكي توماس سوسلوف، لكن الحكم ألغاه بعد اللجوء إلى "في أيه آر" نتيجة وجود تسلل على أحد زملائه قبل أن تصل الكرة إليه (1+45).

وضغط يوفنتوس في الشوط الثاني لكن الحارس لورنتسو مونتيبو تعملق أمام الفرنسي راندال كولو مواني والأرجنتيني نيكولاس غونزاليس، فيما كانت محاولات الأميركي تيموثي وياه والتركي كينان يلديز والبديل البرتغالي ألبرتو كوستا خارج الخشبات الثلاث.

لكن الفرج جاء في الدقيقة 72 حين سجل الفرنسي كيفرين تورام هدف التقدم بتسديدة قوية من منتصف منطقة الجزاء إثر لعبة جماعية مميزة وعرضية من أندريا كامبياسو، ثم حُسِمَت النتيجة نهائيا بعد هدف ثان سجله البديل الهولندي تون كومباينرز بتسديدة من زاوية صعبة إثر تمريرة من البديل الآخر البلجيكي صامويل مبانغولا (90).