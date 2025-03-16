انديان ويلز : أنهى البريطاني جاك درايبر طموح الاسباني كارلوس ألكاراس المصنف ثالثا عالميا بإحراز ثلاثية تاريخية لدورة إنديان ويلز للماسترز ألف نقطة في كرة المضرب، بعد أن أطاح به من الدور نصف النهائي 6 1 و0 6 و6 4.

ولحق درايبر المصنف الـ 14 عالميا الذي بلغ نهائي احدى دورات الماسترز ألف نقطة للمرة الاولى في مسيرته، بالدنماركي هولغر رونه الى النهائي بعد فوز الاخير على الروسي دانييل مدفيديف السادس وصيف ألكاراس في النسختين الاخيرتين 7 6 و6 4.

واعتُبر ألكاراس المتوّج في إنديان ويلز عامي 2023 و2024 بتغلبه على مدفيديف في المناسبتين، المرشح الأبرز للظفر باللقب خصوصا في ظل غياب الإيطالي يانيك سينر الموقوف لمدة 3 أشهر بسبب حالة تنشط، وخروج ديوكوفيتش والألماني ألكسندر زفيريف.

واعترف درايبر الذي سيشق طريقه نحو المراكز العشرة الاولى في التصنيف العالمي الذي سيصدر بداية الاسبوع المقبل، بعد اللقاء "لقد عانيت بعض الشيء في النهاية".

وتابع "لكنني فخور بتمكني من الاحتفاظ بإرسالي".

بدوره، قال ألكاراس بعد المباراة "هذه الخسارة مؤلمة" مضيفا "لا أريد أن أخسر اي مباراة، لكن اعتقد ان هذه المباراة كانت اكثر خصوصية بالنسبة الي. كان الامر صعبا اليوم، كانت المباراة مليئة بالتوتر".

وكان ألكاراس يطمح لمعادلة الرقم القياسي للسويسري روجيه فيدرر والصربي نوفاك ديوكوفيتش ضمن النادي المغلق لللاعبين الذين فازوا بلقب هذه الدورة ثلاث مرات متتالية.

لكن درايبر أنهى سلسلة من 16 انتصارا متتاليا لألكاراس في إنديان ويلز، حيث أظهر تركيزا عاليا من البداية بعد حسمه المجموعة الأولى في غضون 23 دقيقة في ظل معاناة ألكاراس لمواجهة إرسال درايبر باليد اليسرى.

وجاءت المجموعة الثانية بصورة مناقضة للاولى، فكان ألكاراس الأفضل كاسرا إرسال منافسه ثلاث مرات ليفرض التعادل في النتيجة.

وبعد أن خسر درايبر مجموعة كاملة من دون الفوز بأي شوط للمرة الاولى في مسيرته، رد بقوة وكسر إرسال الاسباني مرتين في الثالثة ليتقدم 2 1 ثم 5 2 في طريقه لحسم المجموعة فالمباراة.

وعلق درايبر "كانت مباراة غريبة بكل صراحة. شعرت بأن كارلوس يضرب باتجاه معين، شعرت بذلك. حصلت على الفرصة في الشوط الاول من المجموعة الثانية، لكنه قام بإرسال ساحق.

وتابع "ما حصل معي حصل له ايضا، شعرت بالمعاناة، كانت طاقتي منخفضة. شعرت بالضياع لـ 25 دقيقة، لكن في الثالثة، كنت فخور جدا بالمستوى التنافسي وسلوكي، وفي النهاية استطعت أن احسم الفوز".

"حاولت تعقيد المهمة عليه"

وفي المباراة الثانية من دور الأربعة، قدم رونه اداء ثابتا امام مدفيديف واضعا حد لسلسلة من سبع هزائم متتالية في الدور نصف النهائي.

وبعد أن تبادل اللاعبان كسر الارسال في المجموعة الاولى، نجح رونه في فرض التعادل 4 4 قبل أن يكسر إرسال منافسه ليتقدم 6 5 قبل أن يحسمها لمصلحته.

وجدد رونه كسر ارسال الروسي مبكرا في الثانية في طريقه الى تحقيق الفوز.

وقال رونه عن فوزه "كان علي أن اقدم أفضل مستوياتي، أن اكون مبادرا وأحاول فرض ايقاعي".

وتابع "إذا ضربت الكرة بشكل قوي له، فهو يحب السرعة ويرد بشكل جيد من موقع الدفاع ويستطيع أن يرد بقوة كبيرة.