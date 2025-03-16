انديان ويلز : أنهى البريطاني جاك درايبر طموح الاسباني كارلوس ألكاراس المصنف ثالثا عالميا بإحراز ثلاثية تاريخية لدورة إنديان ويلز للماسترز ألف نقطة في كرة المضرب، بعد أن أطاح به من الدور نصف النهائي 6 1 و0 6 و6 4.

ولحق درايبر المصنف الـ 14 عالميا الذي بلغ نهائي دورة للماسترز ألف نقطة للمرة الاولى في مسيرته، بالدنماركي هولغر رونه الى النهائي بعد فوز الاخير على الروسي دانييل مدفيديف السادس وصيف ألكاراس في النسختين الاخيرتين 7 6 و6 4.

واعترف درايبر الذي سيشق طريقه نحو المراكز العشرة الاولى في التصنيف العالمي، بعد اللقاء "لقد عانيت بعض الشيء في النهاية".

وتابع "لكنني فخور بتمكني من الاحتفاظ بإرسالي".

وكان ألكاراس يطمح لمعادلة الرقم القياسي للسويسري روجيه فيدرر والصربي نوفاك ديوكوفيتش ضمن النادي المغلق لللاعبين الذين فازوا بلقب هذه الدورة ثلاث مرات متتالية.

لكن درايبر أنهى سلسلة من 16 انتصارا متتاليا لألكاراس في إنديان ويلز، حيث أظهر تركيزا عاليا من البداية بعد حسمه المجموعة الأولى في غضون 23 دقيقة في ظل معاناة ألكاراس لمواجهة إرسال درايبر باليد اليسرى.

وجاءت المجموعة الثانية بصورة مناقضة للاولى، فكان ألكاراس الأفضل كاسرا إرسال منافسه ثلاث مرات ليفرض التعادل في النتيجة.

وبعد أن خسر درايبر مجموعة كاملة من دون الفوز بأي شوط للمرة الاولى في مسيرته، رد بقوة وكسر إرسال الاسباني مرتين في الثالثة ليتقدم 2 1 ثم 5 2 في طريقه لحسم المجموعة فالمباراة.

وفي مباراة ثانية، قدم رونه اداء ثابتا امام مدفيديف واضعا حد لسلسلة من سبع هزائم متتالية في الدور نصف النهائي.

وبعد أن تبادل اللاعبان كسر الارسال في المجموعة الاولى، نجح رونه في فرض التعادل 4 4 قبل أن يكسر إرسال منافسه ليتقدم 6 5 قبل أن يحسمها لمصلحته.