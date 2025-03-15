برلين : واصل بايرن ميونيخ هدر النقاط بتعادله مع مضيفه أونيون برلين 1 1 السبت في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.

تقدم بايرن بفضل لوروا سانيه (75) وأدرك أونيون التعادل عبر البديل بينيدكت هوليرباش (83).

ورفع بايرن الذي كان تعرض لخسارة مفاجئة أمام بوخوم 2 3 في المرحلة الماضية وسقط في فخ التعادل للمرة الخامسة هذا الموسم، رصيده إلى 62 نقطة متقدما بفارق 9 نقاط عن وصيفه حامل اللقب باير ليفركوزن الذي كان قد خرج على يد عملاق بافاريا من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بخسارته 0 5 باجمالي المباراتين.

ويأمل ليفركوزن في تقليص الفارق إلى 6 نقاط والابقاء على آماله بالاحتفاظ بلقبه في حال فوزه على مضيفه شتوتغارت وصيفه في الموسم الماضي عندما يتواجهان الأحد.

ورغم سيطرة تامة بلغت نسبتها 83 في المئة في الشوط الاول، بدا بايرن عاجزا هجوميا أمام فريق لم يسبق له الفوز على النادي البافاري في أي من المواجهات الـ11 السابقة بينهما في الدوري، فلم يسدد بين الخشبات الثلاث سوى مرة واحدة من أصل 8 محاولات.

واستهل الفرنسي دايو أوباميكانو فرص عملاق بافاريا في الدقيقة التاسعة بتسديدة من 25 مترا خارج المرمى، قبل أن يهدر مواطنه ميكايل أوليسيه فرصة أخرى (27).

ولم يشذ الشوط الثاني عن الأول، فتابع بايرن إهدار الفرص حيث سدد جمال موسيالا كرة لم يجد الحارس الدنماركي فريدريك روينوف صعوبة في التقاطها (63).

وافتتح بايرن التسجيل بعد لعبة جماعية بدأها أوليسيه ومرر الكرة داخل المنطقة إلى الكرواتي يوسيب ستانيشيتش الذي تفادى خروج الحارس بتمريرة خلفية تابعها سانيه بقوة في الشباك (75).

وهو الهدف السابع لسانيه في 22 مباراة في الدوري هذا الموسم.

ولم يتأخر أونيون في إدراك التعادل بفضل البديل هوليرباش الذي استغل خطأ في التصدي للكرة من الحارس الشاب يوناس أوربيغ (21 عاما)، بديل مانويل نوير المصاب، ليودعها في المرمى (83)، في سابع أهدافه في "بوندسليغا" هذا الموسم.

وأوقف فرايبورغ سلسلة من 4 انتصارات تواليا لمضيفه ماينتس المنقوص بفرضه عليه التعادل 2 2.

سجل هدفي ماينتس الذي خاض الشوط الثاني بعشرة لاعبين اثر طرد مدافعه دومينيك كور بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 43، قائده جوناثان بوركارت (34) والنروجي أندرياس هانتشي أولسن (74)، وهدفي فرايبورغ النمسوي ميكايل غريغوريتش (58) ولوكاس كوبلير (79).

وكان ماينتس الذي تعود خسارته الأخيرة في الدوري على أرض فيردر بريمن 0 1 في المرحلة العشرين، فاز على كل من هايدنهايم وسانت باولي بالنتيجة ذاتها 2 0 ولايبزيغ 2 1 وبوروسيا مونشنغلادباخ 3 1، في سلسلة من 6 مباريات لم يذق خلالها طعم الهزيمة حيث كان تعادل سلبا مع أوغسبورغ في المرحلة الـ21 ثم فرايبورغ.

ورفع ماينتس رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثالث وبات تحت تهديد أينتراخت فرانكفورت الرابع (42 نقطة) الذي يلعب بضيافة بوخوم الأحد، في حين يقبع فرايبورغ الذي فشل في حصد النقاط الثلاث للمباراة الثالثة تواليا حيث تعادل سلبا أمام أوغسبورغ ولايبزيغ في المرحلتين الماضيتين، في المركز الخامس برصيد 42 نقطة.

وفاز أوغسبورغ على ضيفه فولفسبورغ 1 0، سجله فيليب تيتس في الدقيقة 53.

وسحق بوروسيا مونشنغلادباخ مضيفه فيردر بريمن 4 2.

ورفع مونشنغلادباخ رصيد إلى 40 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد بريمن عند 33 نقطة في المركز الثاني عشر.

ويلعب لاحقا لايبزيغ مع بوروسيا دورتموند.