لوس انجليس : حقق كليفلاند كافالييرز رقما قياسيا في تاريخ مشاركاته في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه)، بعدما حصد فوزه السادس عشر تواليا، الإثنين على مضيفه ممفيس غريزليز 133 124، ليعزز صدارته للمنطقة الشرقية، فيما ضمن بوسطن سلتيكس حامل اللقب بلوغ الأدوار الإقصائية.

وبعد أن واجه صعوبة أمام بروكلين الثلاثاء حين اضطر لتعويض تأخره، لم يجد كافالييرز أية مشكلة الجمعة في تينيسي.

كليفلاند الذي ضمن تأهله سابقا إلى الأدوار الإقصائية (بلاي أوف)، تابع سعيه لضمان لقب المنطقة الشرقية الذي يمنحه أفضلية الأرض في البلاي أوف.

سجل كليفلاند الذي حقق فوزه العشرين في آخر 21 مباراة، 75 نقطة في الشوط الاول، صانعا تقدما بلغ 18 نقطة.

في المقابل، لم يظهر ممفيس الذي توقفت سلسلته من أربعة انتصارات متتالية، بأنه قادر على صد الزوار الذي حصدوا فوزهم الـ56 مقابل 10 خسارات، كأفضل رصيد في الدوري هذا الموسم.

كان إيفان موبلي (22 نقطة) أفضل مسجل للفائز وأضاف داريوس غارلاند 20، علما بأن سبعة لاعبين من كليفلاند سجلوا عشر نقاط أو أكثر.

ولدى ممفيس، لم تكن 44 نقطة من هدافه جا مورانت كافية لتجنيب فريقه الخسارة.

ويتقدم كليفلاند بفارق كبير عن وصيفه في الشرقية بوسطن سلتيكس، بعد فوز حامل اللقب على مضيفه ميامي هيت 103 91، فحصد بطاقة التأهل إلى البلاي أوف.

وساهم ديريك وايت بحسم المباراة لسلتيكس، بعد تسجيله 12 نقطة في الربع الأخير، حين تفوق بوسطن على ميامي 25 14، رافعا رصيده إلى 48 فوزا و19 خسارة.

وكان النجم جايسون تايتوم أفضل مسجل لحامل لقب الدوري مع 28 نقطة، بينها 5 ثلاثيات، وأضاف زميله جرو هوليداي 25.

ولدى ميامي، كان الكندي أندرو ويغنز أفضل مسجل مع 23 نقطة.

فوز مثير لدنفر

وفي مباراة مثيرة في دنفر، كان لوس أنجليس ليكرز الذي تعج صفوفه بالإصابات، قريبا من الفوز على ناغتس، قبل أن ينجح المضيف بخطفها 131 126.

غاب عن ليكرز نجومه ليبرون جيمس والسلوفيني لوكا دنتشيتش لإراحتهما والياباني روي هاتشيمورا، بالإضافة إلى جاكسون هايز.

قلب الفريق الأصفر الذي خاض المباراة بتشكيلة احتياطية، تخلفه بفارق 13 نقطة في الربع الثالث وتقدم في الدقائق الأخيرة، بعد 37 نقطة من أوستن ريفز و32 من دالتون كنيكت.

لكن آمال الفوز تبخرت في الثواني القاتلة، بعد تسجيل دنفر، حامل اللقب في عام 2023، ثماني نقاط متتالية دون رد عبر الصربي نيكولا يوكيتش، الكندي جمال موراي وراسل وستبروك.

سجل أفضل لاعب في الدوري ثلاث مرات يوكيتش 28 نقطة وموراي 26 وكريستيان براون 22، فرفع دنفر رصيده إلى 43 فوزا و24 خسارة في المركز الثاني لمنطقة الغرب، فيما تراجع ليكرز (40 25) إلى المركز الخامس بعد خسارته الرابعة تواليا.

وفي أتلانتا، سجل لوس أنجليس كليبرز 68 نقطة في الشوط الثاني، ليقلب تأخره بفارق 11 بين الشوطين ويفوز على هوكس 121 98.

قاد جيمس هاردن العودة، مسجلا 13 نقطة خلال تفوق فريقه 35 18 في الربع الثالث.

سجل كل من هاردن وكواهي لينارد 25 نقطة، وأضاف الكرواتي إيفيتسا زوباتس 18.

رغم فوزه، بقي كليبرز (36 30) في المركز الثامن ضمن الغربية، خارج المراكز الست المؤهلة "مباشرة" إلى البلاي أوف.

وحقق هيوستن روكتس فوزه الخامس تواليا على حساب دالاس مافريكس 133 96، بفضل 30 نقطة من تاري إيسون و23 لجايلن غرين.

وارتقى روكتس الذي يمر بفترة جيدة راهنا إلى المركز الثالث في المنطقة الغربية (42 25).