باريس : تلقى ليل صدمة أخرى أضافها إلى خروجه في منتصف الأسبوع من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بتلقيه هزيمته الأولى أمام مضيفه نانت الجريح منذ 2015 بالخسارة أمامه 0 1 سجله البديل المصري مصطفى محمد السبت في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ودخل ليل إلى لقائه مع مضيفه الذي يقاتل من أجل البقاء في دوري الأضواء، بمعنويات مهزوزة بعد سقوطه الأربعاء على أرضه في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال أمام بوروسيا دورتموند الألماني 1 2 بعدما كان صاحب هدف التقدم، مفرطا بالتعادل الإيجابي الذي حققه إيابا خارج الديار 1 1.

وكان ليل مرشحا لاستعادة توازنه ضد فريق لم يخسر أمامه منذ 29 أيلول/سبتمبر 2015 (0 1 على أرضه)، لكن ورغم التفوق العددي، عجز عن العودة بانتصاره التاسع للموسم ومُني بهزيمته الأولى على أرض نانت منذ أيار/مايو 2004 (0 2).

وبدا الفريقان في طريقهما إلى التعادل، لكن ورغم خسارته جهود مدافعه الكاميروني جان شارل كاستيليتو في الدقيقة 74 بالبطاقة الحمراء، خطف نانت هدف فوزه السادس للموسم عبر البديل محمد بكرة رأسية (83)، رافعا رصيد فريقه إلى 27 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما تجمد رصيد ليل عند 44 نقطة في المركز الخامس، بفارق نقطتين أمام ليون السادس الذي يلتقي الأحد مع ضيفه لوهافر.

وخلافا لليل، استعاد موناكو توازنه بعد التعثر في المرحلة الماضية أمام تولوز (1 1)، وحقق فوزه الرابع عشر للموسم وجاء متأخرا على حساب مضيفه أنجيه بهدفين للدنماركي ميكا بييريث بعد عرضية من البرازيلي كايو هنريكي (77)، وماغنيس أكليوش من ركلة جزاء تسبب بها ماريوس كوركول بلمسه الكرة بيده في المنطقة المحرمة (87).

ورفع فريق الإمارة رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين خلف مرسيليا الثاني الذي يلعب الأحد في ضيافة غريمه باريس سان جرمان حامل اللقب المحلّق في الصدارة، والأهداف أمام نيس الذي بات رابعا نتيجة تعثره الجمعة في افتتاح المرحلة أمام أوكسير (1 1).