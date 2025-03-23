جوهانسبرغ : قاد المهاجم المخضرم الغابوني بيار إيمريك أوباميانغ منتخب بلاده إلى انتصار ثمين بتسجيله هدفي الفوز على كينيا 2 1 الأحد، ضمن منافسات المجموعة السادسة من الجولة السادسة للتصفيات الإفريقية المؤهلة الى كأس العالم 2026 لكرة القدم.

وأمام حشد جماهيري بلغ 15 ألفا في نيروبي، سجل مهاجم أرسنال الانكليزي وبرشلونة الاسباني السابق والقادسية السعودي الحالي البالغ 35 عاما هدفي الغابون في الدقيقتين 16 و52 من ركلة جزاء، قبل أن يقلّص مايكل أولونغا النتيجة (62).

ورفع المنتخب الغابوني رصيده الى 15 نقطة في المجموعة السادسة، متقدما بفارق نقطتين عن ساحل العاج، فيما تحتل بوروندي المركز الثالث برصيد 7 نقاط متقدمة بفارق نقطة عن كينيا وثلاث عن غامبيا. وتقبع سيشل في قاع الترتيب من دون نقاط.

وتستضيف ساحل العاج نظيرتها غامبيا الاثنين على أمل استعادة الصدارة في حال حصدها النقاط الثلاث، في حين تلتقي بوروندي مع سيشل الثلاثاء ضمن الجولة السادسة.

وباستثناء أي تعثر دراماتيكي من المنتخبين كليهما، ستنحصر صدارة المجموعة بين الغابون وساحل العاج اللذين يلتقيان في أيلول/سبتمبر المقبل.

ويتأهل الأول من كل مجموعة من المجموعات التسع في تصفيات إفريقيا مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026 التي تضم 48 منتخبا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. فيما ستلعب أفضل 4 منتخبات أصحاب المراكز الثانية دورا حاسما للتأهل إلى الملحق العالمي من أجل إضافة بطاقة إفريقية عاشرة في النهائيات.

في المجموعة الرابعة، انتهى صراع القاع بتعادل إسواتيني مع ضيفتها موريشيوس 3 3.

تقدم أصحاب الأرض بهدفي فيلاني ثابو مخونتو (13 و18)، قبل أن يعادل الضيوف عبر ليندسي روز (47) والبديل يانيك أريستايد (50).

واستعادت إسواتيني الأفضلية عبر البديل الآخر مايبونغوي مابوزا (75)، لتقلب موريشيوس الطاولة على مضيفتها مرة جديدة بهدف قاتل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني سجله إيمانويل رودي فينسان جان.