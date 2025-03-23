نايفاشا : واصل الويلزي إلفين إيفانز (تويوتا) تألقه في بداية الموسم الجديد من بطولة العالم للراليات، وذلك بتحقيقه فوزه الثاني تواليا بعد إنهائه الجولة الثالثة في الصدارة الأحد في كينيا.

وبعدما بدأ الموسم الجديد بنيله المركز الثاني على الطرقات الإسفلتية الجليدية لمونتي كارلو خلف الفرنسي سيباستيان أوجييه (يشارك ببرنامج جزئي مع تويوتا)، فاز وصيف بطل العالم أربع مرات برالي السويد الثلجي، ثم خرج منتصرا الأحد بعد 21 مرحلة خاصة من الرالي الإفريقي المكون مساره من الحصى.

وتقدم إيفانز في نهاية الرالي على سائقي هيونداي الإستوني أوت تاناك وبطل العالم للموسم الماضي البلجيكي تييري نوفيل بفارق 1.9 و3.32 دقيقة على التوالي، معززا صدارته للترتيب العام.

ودخل الويلزي البالغ 36 عاما تاريخ البطولة بعدما أصبح صاحب أكبر فارق عن أقرب ملاحقيه بعد ثلاث جولات، إذ تقدم بفارق 36 نقطة عن وصيفه الجديد نوفيل.

حقق إيفانز الانتصار الحادي عشر في مسيرته بعد أربعة أيام شاقة جدا في رالي صحراوي بدأ في نيروبي الخميس وشق طريقه في وادي "غرايت غيفت" العظيم القاسي في كينيا.

وكما الحال دائما، استقطب العرض الصاخب لسباق السفاري حشودا غفيرة، حيث قدرت الشرطة أن أكثر من 250 ألف مشجع اصطفوا على جانبي المسار في المراحل الخاصة الـ21، مقابل 188 ألفا في 2024.

تقدم إيفانز إلى الصدارة في وقت متأخر من يوم الجمعة عندما خسر تاناك، المتصدر المبكر، الكثير من الوقت بسبب عطل في عمود نقل الحركة في سيارته، ثم حافظ على هذه الصدارة حتى خط النهاية الأحد.

ومع ذلك، لم يكن الرالي خاليا من المشاكل بالنسبة للويلزي، إذ عانى من خسارة الهواء في إطارات سيارته كما فقد السيطرة وخرج عن المسار في إحدى المراحل الأولى واضطر للتعامل أيضا مع مشكلة كهربائية طوال المرحلة الأخيرة الأحد.

قلص تاناك الفارق في المراحل الختامية، لكن إيفانز صمد ليصبح ثالث سائق بريطاني يفوز بسباق السفاري بعد الأسطورتين كولين ماكراي وريتشارد بيرنز.

وقال الويلزي "أود أن أشكر الجميع في كينيا على حفاوة الاستقبال. يمكنني القول إنه كان راليا رائعا. أحسنتم صنعا أيها الفريق. لقد أدوا عملا رائعا، وأنا فخور بكوني جزءا صغيرا جدا من تاريخ تويوتا في هذا الرالي الرائع".

وبعد فترة راحة، ينتقل السائقون والفرق بعدها إلى إسبانيا لخوض رالي جزر الكناري ومساره الاسفلتي بين 24 و27 نيسان/أبريل.

وهنا ترتيب الخمسة الأوائل في رالي كينيا:

1. الويلزي إلفين إيفانز (تويوتا) 4:20:03.8 ساعة

2. الإستوني أوت تاناك (هيونداي) بفارق 1:09.9 دقيقة

3. البلجيكي تييري نوفيل (هيونداي) بفارق 3:32 د

4. الفنلندي سامي باياري (تويوتا) بفارق 7:18.7 د

5. الياباني تاكاموتو كاتسوتا (تويوتا) بفارق 8:45.7 د

. ترتيب الخمسة الأوائل في بطولة العالم للسائقين:

1. الويلزي إلفين إيفانز 88 نقطة

2. البلجيكي تييري نوفيل 52

3. الاستوني أوت تاناك 49

4. الياباني تاكاموتو كاتسوتا 35

5. الفرنسي سيباستيان أوجيه 33

. ترتيب بطولة العالم للصانعين:

1. تويوتا 158 نقطة

2. هيونداي 122

3. فورد 43