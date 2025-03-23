لوس انجليس : مُني لوس أنجليس ليكرز بهزيمة ثانية تواليا على أرضه وجاءت بنتيجة كبيرة أمام شيكاغو بولز 115 146 السبت في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وذلك رغم عودة نجمه ليبرون جيمس بعد غياب لأسبوعين بسبب الإصابة.

وسجل "الملك" 17 نقطة مع 6 متابعات و4 تمريرات حاسمة في 31 دقيقة على أرض الملعب، فيما ساهم السلوفيني لوكا دونتشيتش، العائد بدوره بعد غياب عن خسارة الخميس أمام ميلووكي باكس 89 118 بسبب آلام في كاحله، 8 ثلاثيات في طريقه لإنهاء اللقاء بـ34 نقطة، لكنه بدا مرهقا في الشوط الثاني.

وبعد غيابه أيضا عن مباراة باكس، عاد أوستن ريفز ضد بولز وسجل 25 نقطة، ورغم ذلك مني ليكرز بهزيمته السابعة والعشرين هذا الموسم والثانية تواليا على أرضه بعد سلسلة من ثمانية انتصارات بين جمهوره.

وعلق المدرب دجاي دجاي ريديك على هزيمة ثالث المنطقة الغربية قائلا "هذا ربما أسوأ أداء لدفاعنا منذ بداية العام، وبالتأكيد في آخر ثلاثة أشهر".

وتابع "لا أعلم إذا كان السبب يعود لاعتقادنا أن عودة الجميع (من الإصابة) ستجعل الأمور كما كنا قبل ثلاثة أسابيع (لا يقهروا)، الأمور لا تسير بهذه الطريقة".

واستفاد بولز من خسارة ليكرز للكرة في 21 مناسبة ومن تألق الثنائي كوبي وايت والأسترالي جوش غيدي.

وسجل وايت 6 ثلاثيات وأنهى اللقاء بـ36 نقطة، فيما حقق غيدي ثلاثة أرقام مزدوجة (تريبل دابل) بتسجيله 15 نقطة مع 10 متابعات و17 تمريرة حاسمة.