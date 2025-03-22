تُوفي أسطورة الملاكمة للوزن الثقيل، جورج فورمان، عن عمر يناهز 76 عاما. ويُعرف فورمان، الأمريكي الجنسية، في الحلبة باسم "جورج الكبير".

وقد بنى مسيرةً حافلةً في رياضة الملاكمة، حيث فاز بالميدالية الذهبية الأولمبية عام 1968، ثم فاز بلقب بطولة العالم للوزن الثقيل مرتين، بفارق 21 عاما، ليصبح في المرة الثانية أكبر بطل في التاريخ يفوز بالبطولة، عن عمر 45 عاما.

خسر لقبه الأول أمام محمد علي كلاي في نزالهما الشهير بـ"مبارزة الأدغال" عام 1974. وقد حقق فورمان 76 فوزًا مذهلًا، منها 68 بالضربة القاضية، أي ما يقارب ضعف انتصارات محمد علي.

اعتزل فورمان الملاكمة عام 1997، بعد أن وافق على وضع اسمه على شواية رائجة - وهو قرارٌ جلب له ثرواتٍ فاقت أرباحه من الملاكمة.

قالت عائلته في منشور على إنستغرام مساء الجمعة: "قلوبنا مفجوعة. كان واعظاً متديناً، وزوجاً مخلصاً، وأباً محباً، وجداً نفتخر به، عاش حياةً اتسمت بالإيمان الراسخ والتواضع والعزيمة".

وأضاف البيان: "كان إنساناً، ورياضياً أولمبياً، وبطل العالم للوزن الثقيل مرتين، وكان محل احترام كبير - يكافح بلا كلل للحفاظ على سمعته الطيبة - من أجل عائلته".

وتوالت التعازي، حيث قال بطل العالم السابق للوزن الثقيل مايك تايسون إن "إسهامات فورمان في الملاكمة وما بعدها لن تُنسى أبدًا".

ووصفته مجلة "ذا رينغ"، بأنه "أحد أعظم ملاكمي الوزن الثقيل على مر العصور"، و"سيُذكر كرمز لهذه الرياضة إلى الأبد".

وُلد فورمان في مارشال، بولاية تكساس، في 10 يناير/كانون الثاني 1949، ونشأ مع ستة أشقاء لأم عزباء في الجنوب الأمريكي الذي كان يعاني من الفصل العنصري آنذاك.

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فاز فورمان بالميدالية الذهبية في الوزن الثقيل في أولمبياد 1968 في مكسيكو سيتي، وهو في التاسعة عشرة من عمره، قبل أن يتحول إلى الاحتراف ويفوز في 37 مباراة متتالية. لم يخسر سوى خمس مباريات خلال مسيرته.

تغلب على جو فريزر، حامل اللقب الذي لم يُهزم سابقًا، في كينغستون، جامايكا، عام 1973، حيث أسقطه ست مرات في الجولتين الأوليين.

لا تزال مباراته "رامبل إن ذا جانغل" عام 1974 ضد علي في كينشاسا، زائير، التي تُعرف الآن بجمهورية الكونغو الديمقراطية، واحدة من أشهر مباريات الملاكمة على الإطلاق.

كان علي، الرجل الأكبر سنا، هو الأضعف بعد تجريده من لقبه قبل سبع سنوات لرفضه التجنيد في حرب فيتنام.

في مقابلةٍ له في أكتوبر مع برنامج "نيوز آور" على قناة بي بي سي، تذكر فورمان النزال الأسطوري الذي دار قبل 50 عامًا، موضحًا أن الجميع ظنّوا أنه سيسحق علي.

وقال إن الخبراء توقعوا ذلك آنذاك: "لن يصمد علي حتى جولة واحدة".

وقال فورمان لبي بي سي إنه عادةً ما يشعر "بالتوتر الشديد" و"القلق" قبل أي مباراة ملاكمة، لكن تلك الليلة كانت "أكثر ليلة" شعر فيها براحة.

لكن محمد علي كلاي استخدم تكتيكا عُرف لاحقًا باسم "الحبل المخدر"، والذي أنهك فورمان، ما دفعه إلى توجيه مئات اللكمات قبل أن ينقضّ عليه علي في الجولة الثامنة ويسجل الفوز بالضربة القاضية.

بعد خسارته الثانية خلال مشواره، تقاعد فورمان عام 1977 وأصبح قسيسا مُرسَمًا في كنيسة الرب يسوع المسيح في تكساس، التي أسسها وبناها.

صرح لبي بي سي بأن هزيمته أمام علي قائلا كانت "أفضل ما حدث لي في حياتي"، إذ دفعتني في النهاية إلى "نشر رسالتي" من خلال الوعظ.

Getty Images فورمان يطرح شوايته في لندن عام 2001

عاد فورمان لحلبة الملاكمة عام 1987 لجمع التبرعات لمركز شباب أسسه. فاز في 24 مباراة قبل أن يخسر أمام إيفاندر هوليفيلد بعد 12 جولة عام 1991.

في عام 1994، أطاح فورمان بمايكل مورر، الذي لم يُهزم، ليصبح أكبر بطل وزن ثقيل على الإطلاق في سن الخامسة والأربعين.

أصبح فورمان مسؤولاً عن إعلانات شواية جورج فورمان، التي اشتراها الملايين منذ طرحها في السوق عام 1994، ويعود الفضل في ذلك جزئيًا إلى شعاره الشهير "آلة الشواء القوية".

تزوج فورمان خمس مرات، ولديه اثني عشر طفلًا، من بينهم خمسة أبناء جميعهم يُدعى جورج.

أوضح على موقعه الإلكتروني أنه أطلق عليهم اسمه ليجمعهم دائمًا شيء مشترك.

وأوضح: "أقول لهم: إذا صعد أحدنا، فسنصعد جميعًا معًا. وإذا سقط أحدنا، فسنسقط جميعًا معًا!"