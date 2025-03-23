روما : سيدفع تياغو موتا ثمن النتائج السيئة ليوفنتوس، إن كان في الدوري الإيطالي لكرة القدم أو مسابقتي الكأس ودوري أبطال أوروبا اللتين ودعهما، بإقالته من تدريب الفريق الذي يتجه للاستعانة بلاعبه السابق الكرواتي إيغور تودور، وذلك بحسب التقارير الإعلامية.

وأفادت وسائل الإعلام، لاسيما صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" وشبكة "سكاي سبورت" بأن يوفنتوس اتخذ قراره بإقالة موتا وتعيين تودور للاشراف على الفريق حتى نهاية الموسم.

وتحدثت التقارير عن أن القرار سيتخذ الأحد بإقالة موتا الذي قاد بولونيا إلى المركز الخامس في الدوري الموسم الماضي وبالتالي المشاركة في دوري الأبطال، ما دفع يوفنتوس للتعاقد معه خلفا لماسيميليانو أليغري.

ويبدو أن الخسارتين الثقيلتين جدا في الدوري أمام أتالانتا في تورينو 0 4 وفيورنتينا 0 3 في المرحلتين الأخيرتين عجلتا من رحيل موتا.

ويحتل عملاق تورينو المركز الخامس في الدوري بعد 29 مرحلة، بفارق 12 نقطة عن غريمه إنتر المتصدر ونقطة خلف بولونيا الرابع.

وعجز ابن الـ42 عاما عن تكرار الأداء الذي قدمه الموسم الماضي مع بولونيا، وظهر يوفنتوس فريقا مملا أداءً وعقيما من حيث النتائج، وأبرز دليل تحقيقه 13 تعادلا في الدوري هذا الموسم مقابل 13 فوزا و3 هزائم.

على الصعيد القاري، فشل في التأهل المباشر إلى ثمن نهائي دوري الأبطال وخاض الملحق الذي خسره على يد أيندهوفن الهولندي وودع بالتالي المسابقة، على غرار ما حصل معه في الكأس المحلية التي تنازل عن لقبها بخسارته في ربع النهائي على أرضه أمام إمبولي بركلات الترجيح بعد التعادل 1 1.

وفي التاسع من آذار/مارس، وصل يوفنتوس إلى الحضيض حين مني بأسوأ هزيمة على أرضه منذ 1967 بعد خسارته برباعية نظيفة أمام أتالانتا.

واتخذ المدرب البرازيلي الأصل قرارات مثيرة للجدل، بابقائه لاعبين مثل الهداف الصربي دوشان فلاهوفيتش والواعد التركي كينان يلديز على مقاعد البدلاء.

ومع بقاء تسع مباريات على نهاية الدوري، ستكون مهمة المدرب الجديد انقاذ موسم يوفنتوس من خلال احتلال مركز مؤهل إلى دوري الأبطال الموسم المقبل في صراع حام جدا، بما أنه لا يفصل بين بولونيا الرابع وميلان التاسع سوى ست نقاط.

وفي حال التعاقد مع تودور، سيعود ابن الـ46 عاما إلى النادي الذي دافع عن ألوانه كلاعب بين 1998 و2007 وأحرز معه الدوري مرتين ووصل إلى نهائي دوري الأبطال عام 2003 وبقي معه حين عوقب بانزاله إلى الدرجة الثانية عام 2006 بسبب فضيحة "كالتشوبولي".

وسيصبح يوفنتوس ثالث مهمة تدريبية في الدوري الإيطالي لمدرب هايدوك سبليت الكرواتي وباوك اليوناني وغلطة سراي التركي ومرسيليا الفرنسي السابق، بعد أودينيزي وفيرونا وأخيرا لاتسيو الذي اشرف عليه لفترة وجيزة بين آذار/مارس وحزيران/يونيو 2024 بعد استقالة ماوريتسيو ساري.