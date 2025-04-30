لندن : حث المدرب الإسباني ميكل أرتيتا لاعبيه في أرسنال الإنكليزي على تحقيق عودة "مميزة" ضد باريس سان جرمان الفرنسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، بعد خسارة الذهاب الثلاثاء على أرضهم 0 1 بهدف عثمان ديمبيليه.

سجل بطل فرنسا هدف الفوز مبكرا في الدقيقة الرابعة على استاد الإمارات، عندما وقع ديمبيليه على هدفه الـ33 هذا الموسم في مختلف المسابقات، فيما عجز ثاني الدوري الإنكليزي عن العودة طوال الدقائق المتبقية رغم حصوله على فرص سانحة أمام مرمى الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما.

في المقابل، أهدر سان جرمان عدة فرص أيضا، بينها اثنتان للبديلين برادلي باركولا والبرتغالي غونسالو راموش في نهاية المباراة.

وخلافا لدوري الـ16 وربع النهائي عندما حقق أرسنال تقدما كبيرا في الذهاب أمام أيندهوفن الهولندي وريال مدريد الإسباني، يتعين على "المدفعجية" تحقيق إنجاز الآن بالتغلب على سان جرمان في عقر داره بارك دي برانس.

قال المدرب الإسباني بعد الخسارة "نحن في منتصف المواجهة، ورسالتي هي نفسها كما كانت الحال بعد الفوز على ريال مدريد 3 0 في ذهاب ربع النهائي".

تابع "علينا الذهاب إلى باريس وتحقيق الفوز، ونحن أكثر من قادرين على ذلك".

أردف "إذا أردت الفوز بنهائي دوري الأبطال، عليك تحقيق شيء مميز، وسنقوم بشيء مميز في باريس كي نذهب إلى هناك (نهائي ميونيخ). لا يزال لدينا حظ وفير لبلوغ النهائي".

رضخ أرسنال في الشوط الأول للاعبي المدرب الإسباني لويس إنريكي، لكن أرتيتا قال انه عدل تكتيكه في الثاني أمام فريق أقصى ليفربول وأستون فيلا الإنكليزيين وتغلب على مانشستر سيتي، بطل الدوري الممتاز في المواسم الأربعة الماضية، في دور المجموعة الموحدة.

"الهوامش ضيقة"

شرح أرتيتا ظروف الخسارة "كان لدينا مشكلة واحدة. صححناها بعد 15 دقيقة وقلبنا المباراة. كان هناك جانب خاطئ قمنا بتعديله في أسلوبنا".

تابع "واجهنا دوناروما مرتين ولو سجلنا لكانت القصة مختلفة. لكنه صدهما وهذا ما يصنع الفارق في دوري الأبطال. الهوامش ضيقة جدا ولم تصب في مصلحتنا".

ويسعى أرسنال، على غرار سان جرمان، إلى إحراز اللقب المرموق للمرة الأولى في تاريخه.

في المقابل، أظهر رجال إنريكي مرونة في المباراة ونوعية لافتة في الاستحواذ، خصوصا في الشوط الأول.

علق إنريكي "كانت الأجواء رهيبة في الملعب وأصوات الجماهير قوية، لكننا حققنا بداية رائعة ومنحنا الهدف المبكر جرعة معنويات".

تابع إنريكي الذي لعب إلى جانب أرتيتا في برشلونة الإسباني ويعتبره الأخير قدوة له "كانت المباراة مليئة بالفرص. كان الخصم قادرا على انتزاع المباراة منا في غضون 10 أو 15 دقيقة، لكنه لم يفلح".

ورغم النتيجة اللافتة في شمال لندن، يبحث إنريكي عن تكرار فوز الفريق المملوك لقطر إيابا، قائلا "أنجزنا المهمة الليلة. لكن هدفنا هو الفوز إيابا على أرضنا".

تابع المدرب الذي قاد برشلونة إلى لقب دوري أبطال أوروبا في 2015 "مع أرسنال لا يمكننا الاسترخاء والتهاون لأنهم قادرون على التسجيل بسرعة.. هو فريق قادر على إعادة كتابة التاريخ بسرعة في غضون ثانية من خلال تسجيل أحد الأهداف".