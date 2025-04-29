لندن : قطع باريس سان جرمان الفرنسي شوطا هاما نحو بلوغ نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه، بعد أولى عام 2020 حين خسر أمام بايرن ميونيخ الألماني، وذلك بفوزه خارج الديار على أرسنال الإنكليزي 1 0 الثلاثاء في ذهاب نصف النهائي.

وبفضل هدف سجله منذ الدقيقة الرابعة عبر عثمان ديمبيليه الذي ترك المباراة في آخر 20 دقيقة بسبب الإصابة، خطف سان جرمان الأفضلية وبات الأقرب لبلوغ النهائي الثاني في تاريخه، فيما تعقدت مهمة أرسنال الطامح أيضا لخوض النهائي الثاني، بعد أول عام 2006 حين خسر أمام برشلونة الإسباني.

وتقام مباراة الإياب الأربعاء المقبل في باريس.

وبهذا الفوز، فك سان جرمان عقدته أمام أرسنال الذي لم يخسر أمام الفريق الفرنسي في المواجهات القارية الخمس السابقة، بينها لقاء دور المجموعة الموحدة للنسخة الحالية حين فاز 2 0 في لندن.

وألحق سان جرمان بمضيفه اللندني الذي بلغ نصف النهائي لأول مرة منذ 2009 بعدما جرّد ريال مدريد الإسباني من اللقب بالفوز عليه ذهابا 3 0 وإيابا 2 1، هزيمته الأولى في المسابقة على أرضه منذ آذار/مارس 2017 حين أُذل على يد بايرن ميونيخ 1 5 في إياب ثمن النهائي، بعدما خسر ذهابا بالنتيجة ذاتها.

وفي عودته إلى المسابقة بعد غيابه عنها منذ تلك الهزيمة المذلة، فاز أرسنال بأربع من مبارياته الخمس التي لعبها الموسم الماضي على أرضه وتعادل في الأخرى التي كانت في ذهاب ربع النهائي أمام بايرن 2 2 قبل أن يخسر إيابا 0 1.