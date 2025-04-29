لندن : قال مدرب نوتنغهام فوريست، مفاجأة الدوري الانكليزي لكرة القدم هذا الموسم، البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو إن المباريات الخمس الأخيرة هي الاهم في مسيرة فريقه ضمن سعيه لحجز مقعد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وبات نوتنغهام فوريست قاب قوسين أو أدنى من العودة لخوض المسابقة القارية الأم بعد أكثر من 4 عقود، إلّا أنه يواجه منافسة ضارية من الأندية الاخرى الطامحة بدورها لحجز مقعدها.

وبعد حسم ليفربول للقب "بريميرليغ"، واقتراب مطارده المباشر أرسنال من حجز المقعد الثاني، تحتدم المنافسة بين عدة فرق لاكمال المراكز الخمسة الأولى حيث تفصل 5 نقاط فقط بين نيوكاسل الثالث برصيد 62 نقطة واستون فيلا السابع.

كما دخل مانشستر سيتي الذي فشل في الاحتفاظ بلقبه بطلا للدوري الممتاز في المواسم الأربعة المنصرمة وصاحب المركز الرابع حاليا برصيد 60 نقطة، وتشلسي الخامس بفارق نقطة، في دائرة الصراع على البطاقات المتبقية.

ويحتل نوتنغهام فوريست المركز السادس مع 60 نقطة وله مباراة مؤجلة من المرحلة الـ 34 حيث يستقبل برنتفورد الخميس، وذلك بعد 4 أيام من خسارته أمام سيتي 0 2 في نصف نهائي الكأس.

حقق بطل دوري الأبطال مرتين (1979 و1980) نتائج مفاجئة في بداية الموسم سمحت له باحتلال أحد المراكز الثلاثة الأولى، إلّا أنه تعرض لخسارتين تواليا أمام أستون فيلا 1 2 وإيفرتون 0 1 في المرحلتين الـ 31 والـ 32، قبل أن يعود إلى سكة الانتصارات بفوز على توتنهام 2 1 الاسبوع الماضي.

قال سانتو الثلاثاء "جميع المباريات ستكون بالغة الأهمية للعديد من الفرق في هذه المنافسة. لدينا مباراة أخرى، دعونا نحاول تقديم أداء جيد".

واضاف "لقد عدنا إلى ملعب سيتي أمام جماهيرنا، وهذا دعم كبير لنا".

وتابع "لم نفقد إيماننا أبدا، مهما حدث. طوال البطولة، مررنا بلحظات جيدة وأخرى سيئة، وتمكنا من رد الفعل، ومرة أخرى، الأمر متروك لنا للرد".

وأردف "جميع المباريات هي أهم مباريات في مسيرتنا، هكذا نتعامل معها".

لم يشارك فوريست في دوري الأبطال منذ موسم 1980 1981 عندما فاز باللقب عامين تواليا باشراف مدربه السابق براين كلوف.

وأكد سانتو أن فريقه الذي احتل المركز السابع عشر في الدوري الموسم الماضي، لا يزال يتحكم بمصيره "نفكر فقط في برنتفورد الآن، وهذا هو الشيء الوحيد الذي يجب أن نضعه في اعتبارنا، أن نتنافس ضدهم".

وختم قائلا "الأمر بين أيدينا، وهذه ميزة كبيرة".