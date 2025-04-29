إيلاف من الرباط: تأهل المنتخب المغربي النسوي لكرة القدم داخل القاعة، الاثنين، إلى نهائي بطولة كأس إفريقيا للأمم، المقامة بالعاصمة المغربية الرباط، وذلك في أعقاب فوزه العريض على نظيره الأنغولي بخمسة أهداف لواحد، في الدور نصف النهائي.

وبعبوره إلى المباراة النهائية يكون المنتخب المغربي قد ضمن أحد المقعدين المخصصين لإفريقيا في نهائيات كأس العالم، المقررة في الفلبين ما بين 27 نوفمبر و7 ديسمبر من السنة الجارية.

ووقعت أهداف المنتخب المغربي، الذي يدربه عادل السايح، كل من ضحى المدني (هدفان) وزينب الورداني وياسمين الدمراوي ومريم هجري.

وتواجه المغربيات في لقاء النهاية للبطولة القارية منتخب تنزانيا، الذي ضمن له هو الآخر مكانا في نهائيات كأس العالم وفي نهائي البطولة الإفريقية، في أعقاب تجاوزه للمنتخب الكاميروني بثلاثة أهداف لهدفبن، في ثاني مواجهتي نصف النهاية.

وأثار الأداء الجيد للمنتخب المغربي إعجاب المهتمين، مكنهم في تصدر مجموعتهن بانتصارين عريضين على ناميبيا والكاميرون.

وبعد تجاوزه للمنتخب الأنغولي القوي، يبدو المنتخب المغربي، بحسب عدد من المتتبعين للبطولة، الأقرب للظفر بالكأس القارية.