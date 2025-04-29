مدريد : أفادت وسائل إعلام إسبانية عدة الاثنين أن المدرب الإيطالي لريال مدريد ثاني الدوري الإسباني لكرة القدم كارلو أنشيلوتي وافق على تدريب المنتخب البرازيلي.

يتبقى للمدرب الإيطالي المخضرم عام واحد في عقده مع العملاق الإسباني، ولكن بعد خروجه من ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا على يد أرسنال الإنكليزي وخسارته المباراة النهائية لمسابقة كأس ملك إسبانيا أمام غريمه برشلونة، بات على وشك الرحيل عن سانتياغو برنابيو.

ولم يُخفِ أنشيلوتي احتمالية رحيله، وقال إن مستقبله "موضوعٌ يُحسم في الأسابيع المقبلة" بعد الهزيمة أمام برشلونة (2 3 بعد التمديد) في المباراة النهائية السبت في إشبيلية.

وأفادت وسائل إعلام إسبانية أن أنشيلوتي سيتولى المسؤولية قبل المباريات المقررة في حزيران/يونيو المقبل ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة الى نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، تاركا مدريد قبل انطلاق مونديال الأندية في الولايات المتحدة هذا الصيف.

وذكرت صحيفة ماركا الرياضية المدريدية على موقعها الإلكتروني "توصل كارلو أنشيلوتي بالفعل إلى اتفاق مع الاتحاد البرازيلي لكرة القدم لتولي مسؤولية تدريب المنتخب البرازيلي بمجرد انتهاء فترة وجوده في ريال مدريد".

وأشارت صحيفة "ماركا" إلى أن المدرب الإيطالي لم يوقع على أي شيء مع الاتحاد البرازيلي.

وقال الاتحاد البرازيلي لكرة القدم لوكالة فرانس برس إنه "ليس لديه تعليق" على هذه المسألة.

وذكرت صحيفة "ريليفو" الرياضية البرازيلية أن ريال مدريد لن يضع "أي عقبات" في طريق رحيل أنشيلوتي إلى البرازيل. وحسب الوسيلتين الإعلاميتين، فإنه سيترك منصبه في نهاية موسم الدوري الإسباني في 25 مايو/أيار المقبل، وبالتالي، لن يقود ريال مدريد خلال مونديال الأندية (14 حزيران/يونيو 13 تموز/يوليو).

وأقالت البرازيل مدربها دوريفال جونيور بعد هزيمتها الساحقة أمام الأرجنتين 1 4 في آذار/مارس الماضي، وهي تحتل المركز الرابع في التصفيات.

وقاد أنشيلوتي ريال مدريد إلى ثنائية دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني الموسم الماضي، حيث لعب نجما البرازيل فينيسيوس جونيور ورودريغو غويس دورا حيويا في الفريق، وهو أحد أنجح المدربين في تاريخ النادي.

قاد ريال مدريد في فترته الأولى على رأس إدارته الفنية إلى لقب دوري أبطال أوروبا العاشر في تاريخ النادي (2014). فاز بالمسابقة ثلاث مرات مع لوس بلانكوس على مدار فترتين (2013 2015 ومنذ 2021)، وأُقيل في عام 2015، لكنه عاد في عام 2021 بعد استقالة نجمه السابق الفرنسي زين الدين زيدان وتوج بها مرتين (2022 و2024).

وعانى ريال مدريد هذا الموسم من هشاشة دفاعية، ويتأخر بأربع نقاط عن برشلونة، متصدر الدوري.