لوس انجليس : سحق كليفلاند كافاليرز مضيفه ميامي هيت عندما تغلب عليه 138 83 الإثنين محققا فوزه الرابع تواليا على منافسه في سلسلة مواجهتهما في الدور الأول من الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين فلحق بأوكلاهوما سيتي ثاندر الى الدور الثاني.

وعزز غولدن ستايت ووريرز حظوظه في اللحاق بهما بفوز صعب هو الثالث على ضيفه هيوستن روكتس 109 106 فبات على بعد انتصار واحد من الدور الثاني.

وواصل كليفلاند، المصنف الأول في المنطقة الشرقية، سيطرته على ميامي وتغلب عليه 138 83 في المباراة الرابعة منهيا السلسلة في صالحه 4 0، بعد فوزه الساحق 124 87 في الثالثة السبت، فحذا حذو ثاندر متصدر المنطقة الغربية والدوري المنتظم والذي حسم سلسلته مع ممفيس غريزليز بأربعة انتصارات نظيفة.

وكانت هذه الهزيمة الساحقة بفارق 55 نقطة أكبر فوز يحسم سلسلة في تاريخ الأدوار الإقصائية في الدوري، وهي التي مهدت الطريق لكليفلاند لمواجهة إنديانا بايسرز أو ميلووكي باكس في الدور الثاني، علما أن الأول يتقدم 3 1 ويملك فرصة حسم السلسلة الثلاثاء عندما يستضيف منافسه في المباراة الخامسة بينهما.

وتصدر دونوفان ميتشل قائمة مسجلي كافالييرز برصيد 22 نقطة في أمسية أنهى فيها ستة لاعبين من كليفلاند المباراة بعشر نقاط أو أكثر. ومع غياب داريوس غارلاند بسبب إصابة في أصبع القدم، تلقى ميتشل دعمًا من دي أندريه هانتر (19 نقطة)، وتاي جيروم (18 نقطة)، وإيفان موبلي (17 نقطة).

وظهرت قسوة كليفلاند منذ بداية المباراة، حيث حسم الربع الاول بفارق 26 نقطة (43 17)، ثم كثف ضغطه في الربع الثاني (29 16)، موسعًا الفارق إلى 45 نقطة قبل أن ينهي الشوط الأول متقدما بفارق 39 نقطة (72 33).

واستمر الضغط في الربع الثالث حيث حافظ كافالييرز على تفوقه الهجومي معززًا تقدمه بفارق 48 نقطة عند منتصفه (96 48)، قبل أن ينهيه (39 30) متقدما بفارق 48 نقطة (111 63)، ثم حسم الرابع بفارق سبع نقاط (27 20).

وكان البديل الصربي نيكولا يوفيتش أفضل مسجل في صفوف هيت برصيد 24 نقطة، فيما اكتفى بام أديبايو بتسجيل 13 نقطة مع 12 متابعة.

وفي المباراة الثانية، حقق جيمي باتلر عودة مُذهلة من الإصابة وقاد غولدن ستايت الى فوز صعب على ضيفه هيوستن 109 106.

وكان باتلر الذي غاب عن المباراة الثالثة بسبب إصابة تعرض لها في الثانية الأسبوع الماضي وغاب عن المباراة الثالثة، أفضل مسجل في صفوف ووريرز بتسجيله 27 نقطة مع ست تمريرات حاسمة وخمس متابعات.

واضاف براندين بودزييمسكي 26 نقطة بينها ست ثلاثيات، فيما اكتفى النجم ستيفن كوري بـ17 نقطة فقط.

وجاءت بداية المباراة قوية بين الفريقين وانتهى ربعها الاول بتقدم ووريرز بفارق سلة واحدة (28 26)، لكن هيوستن رد بفارق تسع نقاط في الثاني (31 22) ودخل الربع الثالث متقدما بفارق سبع نقاط (57 50).

وضرب أصحاب الأرض بقوة في الربع الثالث بعد سلسلة رائعة 18 1 مكنتهم من قلب الطاولة في نهايته (32 23) والتقدم بفارق سلة واحدة 82 80.