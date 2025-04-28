لوس انجليس : سيغيب داميان ليلارد نجم فريق ميلووكي باكس عن بقية الموسم في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه) بعد تعرضه لتمزق في وتر العرقوب في ساقه اليسرى، وفقا لتقارير صحافية.

وكان ليلارد عاد إلى اللعب بعد تشخيص إصابته بجلطة دموية في ربلة الساق اليمنى في آذار/مارس، لكنه تعرض للإصابة خلال الربع الأول من خسارة فريقه أمام إنديانا بايسرز 103 129 الأحد في المباراة الرابعة ضمن الدور الأول من الأدوار الإقصائية (بلاي أوف).

وأفادت شبكة "إي أس بي أن" أن فحص الرنين المغناطيسي كشف عن تمزق في وتر العرقوب، وهو التشخيص الذي يعني أن ليلارد سيغيب لفترة طويلة عن الملاعب.

وتعد هذه الإصابة ضربة قاسية لآمال ميلووكي في ترسيخ مكانته كمنافس قوي على اللقب، خاصة بعد الشراكة التي شكلها ليلارد مع اليوناني يانيس أنتيتوونمبو.

وانضم ليلارد (34 عاما) إلى ميلووكي في عام 2023 بعد 11 عاما قضاها مع بورتلاند ترايل بلايزرز.

وبعد إصابة ليلارد، أعرب أنتيتوونمبو عن دعمه لزميله قائلا "الكثير من الناس لا يدركون ما الذي كان ديم يمر به، لكنني كنت معه يوميا، وأعرف كم هو أمر صعب. إنه أمر صعب أن تكون في موقفه، لكنه واحد من أكثر الأشخاص قوة ذهنية تعاملت معهم في حياتي، ولهذا هو من هو عليه، وأعتقد أنه سيتجاوز كل العقبات التي ستواجهه".

وأضاف "سنكون جميعا بجانبه. ومهما كانت العقبات سيتغلب عليها وسنساعده على تجاوزها".