مدريد : خضع قلب الدفاع الألماني أنتونيو روديغر لجراحة بعد تعرضه لتمزق في الغضروف الخارجي لركبته اليسرى، بحسب ما أعلن فريقه ريال مدريد الإسباني الثلاثاء.

وأضاف "الفريق الملكي" أن روديغر الذي لعب مصابا منذ عدة أشهر "سيبدأ مرحلة التعافي قريبا".

وأشارت تقارير صحافية إسبانية انه سيغيب نحو شهرين عن الملاعب، ما يعني أن موسمه الحالي قد انتهى وسيغيب عن كأس العالم للأندية الصيف المقبل في الولايات المتحدة.

كما سيحرم المنتخب الألماني من جهوده في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية ضد البرتغال في 4 حزيران/يونيو.

وتركزت الأنظار على روديغر السبت الماضي خلال نهائي كأس إسبانيا لكرة القدم بين ريال مدريد وبرشلونة (2 3 بعد التمديد).

قبل اطلاق صافرة النهاية في أجواء مشحونة، حصل ابن الثانية والثلاثين الذي كان استبدله المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في الدقيقة 111، على بطاقة حمراء، بعدما "رمى مقذوفا" باتجاه الحكم ريكاردو دي بورغوس بنغوتشيا.

ويواجه لاعب ريال، ثاني الدوري الإسباني راهنا بفارق أربع نقاط عن برشلونة، خطر الإيقاف لمدة تتراوح بين 4 إلى 12 مباراة، حسب لوائح الاتحاد الإسباني.

اعتذر روديغر عبر مواقع التواصل عن تصرفاته خلال نهائي كأس الملك، قائلا "بالتأكيد لا يوجد أي عذر لسلوكي. قبل صافرة النهاية، ارتكبت خطأ. أعتذر مجددا للحكم ولكل من خيّبت أملهم".

تصرف دفع مدير المنتخب الألماني رودي فولر إلى مطالبته بتغيير سلوكه ""توني لاعب كرة قدم استثنائي، وشخص عاطفي للغاية، ومقاتل على أرض الملعب. يجب أن يظل كذلك. ولكن في هذه الحالة، تأثر هو وبعض زملائه بشكل كبير بالأجواء المتوترة للغاية في النادي".