مدريد : احتاجت البولندية إيغا شفيونتيك، حاملة اللقب والمصنفة ثانية عالميا، الى ساعتين و34 دقيقة لتخطي الروسية ديانا شنايدر الثالثة عشرة بنتيجة 6 0 و6 7 (3 7) و6 4 الثلاثاء، في طريقها لبلوغ ربع النهائي دورة مدريد الألف نقطة في كرة المضرب.

وتسعى البولندية إلى لقبها الثالث والعشرين في مسيرتها والأول منذ تتويجها في بطولة رولان غاروس في حزيران/يونيو 2024.

وقالت شفيونتيك "لعبت ديانا جيدا لكني سعيدة بعدما وجدت الحلّ لكي أخرج فائزة".

ولدى سؤالها عما فعلت الإثنين بسبب توقف المباريات اثر انقطاع التيار الكهربائي، قالت ابنة الثالثة والعشرين "بصراحة أحببت يوم أمس... لم يكن هناك من اتصالات وبالتالي لم يقم أحد باستعمال هواتفه النقالة، استغليت هذا الوقت لكي استريح".

حسمت شفيونتيك المجموعة الأولى بسهولة بالغة من دون أن تمنح منافستها أي شوط. لكن الأمور تبدلت في المجموعة الثانية حيث تمكنت الروسية البالغة من العمر 21 عاما من خلق المتاعب للبولندية وكسرت ارسالها أكثر من مرة لتجرها إلى شوط فاصل أنهته في صالحها بسهولة 7 3.

وكانت نقطة التحول في الشوط الخامس من المجموعة الثالثة الحاسمة عندما تقدمت شفيونتيك 3 2 كاسرة إرسال شنايدر لتحافظ على تقدمها حتى النهاية.

وتلتقي شفيونتيك في ربع النهائي الاميركية ماديسون كيز الخامسة والفائزة بسهولة على الكرواتية دونا فيكيتش 6 2 و6 3.

وتتواجه شفيونتيك مع كيز في أوّل لقاء بينهما منذ أن فازت الأخيرة على البولندية في نصف نهائي بطولة أستراليا في كانون الثاني/يناير الماضي في مباراة ماراثونية من ثلاث مجموعات 5 7 و6 1 و7 6 (10 8).

وفازت اليابانية مويوكا أوتشيجيما على الروسية إيكاترينا ألكسندروفا (21) بنتيجة 6 4 و7 6 (7 5)، والاوكرانية إيلينا سفيتولينا السابعة عشرة على اليونانية ماريا سكّاري 6 3 و6 4.

موزيتي يطيح تسيتسيباس

وفي فئة الرجال لماسترز الألف نقطة، خرج الألماني ألكسندر زفيريف المصنف ثانيا عالميا من ثمن النهائي بخسارته أمام الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو 5 7 و3 6 في سيناريو مشابه للعام الماضي.

واحتاج سيروندولو، المصنف 21 عالميا، إلى اقل من ساعة ونصف لتجاوز عقبة زفيريف، حيث سيواجه في ربع النهائي التشيكي ياكوب منشيك الذي تغلب على الكازاخستاني ألكسندر بوبليك بسهولة تامة 6 3 و6 2.

وكان زفيريف، المتوّج مرتين في العاصمة الإسبانية عامي 2018 و2021، عانى لتجاوز الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش (29) في الدور السابق حيث فاز عليه بشق الأنفس 2 6 و7 6 (7 3) و7 6 (7 0) في قرابة 3 ساعات.

وبات زفيريف آخر فائز سابق يخرج من دورة مدريد.

تبادل اللاعبان الفوز في المجموعة الأولى، قبل أن يقدّم زفيريف الذي تأخر 5 6، فرصتي حسم للأرجنتيني ففشل في استغلال الأولى قبل أن ينجح في الثانية.

ومع بداية المجموعة الثانية، تعرض الالماني للكسر وتأخر 0 2، في حين لم يقدّر الكثير من الضربات التي تخطت حدود الملعب.

وبعد تقدّم سيروندولو 4 1 فجّر زفيريف غضبة برمي مضربه على الأرض، وفيما كانت النتيجة 5 3، حسم الأرجنتيني المجموعة فالمباراة على وقع تصفيق جماهير ملعب مانولو سانتانا.

وفي الدور الثالث، تفوق الأسترالي أليكس دي مينور المصنف سادسا على الكندي دينيس شابوفالوف 6 3 و7 6 (7 3) وسيلتقي في ثمن النهائي الإيطالي لورنتسو موزيتي الفائز على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الثامن عشر 7 5 و7 6 (7 3).

استهل موزيتي المباراة بشكل سيئ اذ تأخر 2 5 في المجموعة الأولى، قبل أن يفوز المصنف 11 عالميا بخمسة أشواط متتالية ليحسمها لصالحه مستفيدا من الأخطاء المباشرة الكثيرة لليوناني.

في المجموعة الثانية، اختلف السيناريو حيث تبادل اللاعبان الفوز بالأشواط ليصلا إلى شوط فاصل، حسمه موزيتي بعدما تقدم سريعا 5 0 في حين فقد تسيتسيباس مرة أخرى السيطرة على زمام الامور.

كما تغلب الأميركي تومي بول الحادي عشر على الروسي كارن خاتشانوف (24) بنتيجة 6 3 و3 6 و6 2 وسيتواجه مع جاك درايبر الذي حجز مقعده بانسحاب الإيطالي ماتيو بيريتيني بعدما كان البريطاني حسم المجموعة الأولى لصالحه 7 6 (7 2).

وفاز البلغاري غريغور ديميتروف الخامس عشر على البريطاني جايكوب فيرنلي 6 4 و7 6 (7 3)، والاميركي فرانسيس تيافو على الفرنسي ألكسندر مولر 6 3 و6 3. في حين قلب الكندي غابريال ديالو تأخره بمجموعة أمام البريطاني كاميرون نوري إلى فوز 2 6 و6 4 و6 4.