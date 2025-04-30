روما : أكد الايطالي يانيك سينر المصنف أول عالميا انه لم ينل معاملة تفضيلية من هيئات مكافحة المنشطات، عشية عودته الى الملاعب انطلاقا من دورة روما للماسترز، اثر انتهاء عقوبة ايقافه لثلاثة أشهر والتي تسببت بانتقادات على خلفية تمييزه عن لاعبين آخرين.

ويدخل سينر الى الدورة المقامة على أرضه، وهي الاخيرة قبل بطولة فرنسا المفتوحة ثانية البطولات الاربع الكبرى الشهر المقبل، في ظل شكوك حول نيله معاملة تفضيلية، بعدما عاد اختباره للمنشطات إيجابيا مرتين العام الماضي.

واعتبرت وكالة النزاهة الدولية لكرة المضرب التي أعلنت براءة سينر في آب/أغسطس، ووكالة مكافحة المنشطات الدولية (وادا) بأن سينر لم يستفد على نحو مباشر من المادة المحظورة، وبأنه لا يتحمل مسؤولية الحادثة.

وقال سينر لشبكة "راي": "لقد تعرضت للانتقادات لانني عوملت افتراضيا بشكل مغاير عن باقي اللاعبين (الذين ثبت تناولهم للمنشطات)، لكنه ليس بأمر صحيح".

وتابع "لقد ذهبت مرات عدة الى جلسات استماع وقاموا على الأرجح بمساءلتي أكثر من غيري.

"لن أرد على الانتقاد، فالناس أحرار بقول ما يريدونه ومقاضاة الآخرين. ما يهم بالنسبة الي، أنني اعرف تماما ما مررت به، كان الامر صعبا ولا اتمنى لأحد أن يمر بذلك وهو بريء".

وقال سينر الذي ينتهي ايقافه يوم الاحد، إن مادة "كلوستيبول" دخلت الى جسمه عندما قام معالجه الفيزيائي باستخدامه لعلاج جرح قبل أن يقوم بتدليكه.

واجه الايطالي عقوبة ايقاف محتملة لعامين، لكنه توصل في شباط/فبراير الى تسوية مع "وادا" تقضي بايقافه لمدة ثلاثة أشهر فقط، بعدما كانت الاخيرة استأنفت قرار تبرئته من قبل محكمة التحكيم الرياضية "كاس".

واعترف سينر الفائز بثمانية ألقاب في عام 2024، بأنه بلغ "الحضيض" في بطولة أستراليا الاخيرة عندما فكّر "بالتخلي عن كل شيء".