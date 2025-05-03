روما : عزز نابولي موقعه في صدارة ترتيب الدوري الايطالي لكرة القدم بعد فوزه على مضيفه ليتشي المهدد بالهبوط 1 0 ضمن المرحلة الخامسة والثلاثين السبت، رافعا الفارق بينه وبين مطارده إنتر إلى ست نقاط موقتا.

وبانتظار مباراة انتر امام ضيفه فيرونا في وقت لاحق، بات الفريق الجنوبي يتصدر الترتيب بفارق ست نقاط حيث يأمل في تعثر منافسه المنهك من مشاركته في دوري أبطال أوروبا، ما يجعله أقرب من أي وقت مضى للتتويج باللقب الثاني في ثلاثة مواسم، قبل ثلاث مراحل فقط لنهاية الموسم.

في المقابل، تجمد رصيد ليتشي عند 27 نقطة في المركز السادس عشر متقدما بنقطة واحدة فقط عن منطقة الهبوط.

ويدين نابولي بفوزه الى هدف جاكامو راسبادوري (24).

وحقق فريق المدرب الايطالي أنتونيو كونتي فوزه الرابع تواليا معززا سلسلة مبارياته بلا خسارة الى 10، كما واحتفظ بنظافة شباكه في مبارياته الاربع الاخيرة.

ولن تكون في سكة الفريق الجنوبي الكثير من المحطات الصعبة، إذ بعد لقاء ليتشي، يستضيف جنوى الثالث عشر وكالياري الرابع عشر ويحل ضيفا على بارما السادس عشر.

وبدأ نابولي اللقاء بصورة أفضل، وظن انه انتزع التقدم بعد تسديدة من ماتيو بوليتانو ارتدت من قدم المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو الى داخل المرمى، لكن سرعان ما تدخل حكم الفيديو المساعد "في أيه آر" لإلغاء الهدف بداعي التسلل على الاخير (2).

وتوقفت المباراة بسبب إلقاء الجماهير مفرقعات نارية وقنابل دخانية على الملعب تعبيرا عن غضبها من رابطة الدوري على خلفية ما وصفته جماهير ليتشي بتجاهل الاخيرة لوفاة المعالج الفيزيائي للفريق قبل ثلاثة أيام من مباراة أتالانتا في المرحلة الماضية (1 1).

وأوقف الحكم الاساسي المباراة في الدقيقة السادسة، وطلب من لاعبي الفريقين التجمع في وسط الملعب، في حين تدخل المعنيون لاطفاء القنابل وابعادها.

واستؤنفت المباراة بعد توقف دام سبع دقائق، بعد اصلاح شباك مرمى ليتشي التي تضررت بسبب قنبلة دخانية.

ولم يتأخر النادي الجنوبي لانتزاع التقدم من ركلة حرة مباشرة على مشارف منطقة الجزاء نفذها راسبادوري بكرة التفت على حائط الصد ورست في الزاوية البعيدة (24).

وكاد أصحاب الأرض يفرضون تعادلا مريرا لكن القائم أنقذ نابولي اثر تسديدة الأنغولي كيالوندا غاسبار الرأسية (37).

وغابت الاثارة عن مجريات الشوط الثاني في ظل سعي الضيوف للاحتفاظ بتقدمهم، فيما بادر ليتشي للمبادرة هجوما بحثا عن الخروج بنقطة ثمينة في سعيه للابتعاد عن دائرة الخطر، لكن نابولي ظل متمسكا بتقدمه حتى الصافرة الاخيرة.

وفي نتائج أخرى، فاز أودينيزي على مضيفه كالياري 2 1، ليرفع رصيده الى 44 نقطة في المركز الثاني عشر. في حين تجمد رصيد كالياري عند 33 نقطة في المركز الرابع عشر.