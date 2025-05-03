ميامي : فاز البريطاني لاندو نوريس سائق ماكلارين بسباق السرعة (سبرينت) في جائزة ميامي الكبرى، المرحلة السادسة من بطولة العالم لسيارات فورمولا واحد السبت، متفوقا على زميله ومتصدر ترتيب السائقين الاسترالي أوسكار بياستري.

واحتل البريطاني لويس هاميلتون (فيراري) المركز الثالث، فيما حل الايطالي كيمي أنتونيلي (18 عاما) سائق ماكلارين في المرتبة العاشرة بعد انطلاقه من المركز الاول.

وخسر انتونيلي ريادته في المنعطف الاول عندما دفعه بياستري للخروج عن المسار وعندما عاد اليه، كان قد تراجع الى المركز الرابع.

وانطلق السباق بعد تأخير لـ 25 دقيقة بسبب الامطار الغزيرة.

وكان شارل لوكلير من موناكو، سائق فيراري، أبرز ضحايا الامطار عندما خرج منه أثناء إحدى لفات الاحماء بعد اصطدامه بالحائط.

وخلال السباق، اصطدم الاسباني فيرناندو ألونسو بالحائط ايضا بعد ان احتك به النيوزيلندي ليام لاوسون، كما تعرض الاسباني الآخر كارلوس ساينس لحادث اصطدام.