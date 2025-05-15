مانشستر (المملكة المتحدة) : يتعيّن على مانشستر سيتي تحقيق نتيجة جيدة ضد كريستال بالاس السبت في نهائي كأس إنكلترا لكرة القدم، لتعويض موسمه "المروع" بحسب هدافه النروجي إرلينغ هالاند.

وبعد أربعة مواسم هيمن فيها على الدوري الإنكليزي، تنازل سيتي عن لقبه لليفربول وخرج مبكرا من دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني في الملحق المؤهل إلى ثمن النهائي.

يبحث عن إنقاذ موسمه، وتفادي أول موسم صفري منذ قدومه مدربه الإسباني بيب غوارديولا في 2016 2017.

ويحتل "سيتيزنز" المركز الرابع في بريميرليغ، بفارق 18 نقطة عن ليفربول الذي ضمن إحراز اللقب في الموسم الأول لمدربه الجديد الهولندي أرنه سلوت.

وقبل جولتين من نهاية المنافسات، يخوض الفريق الأزرق معركة لضمان أحد المراكز الخمسة الأولى المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

قال هالاند لشبكة بي بي سي "كان هذا الموسم قاسيا. خسارة هذا الكمّ من المباريات ليس أمرا لطيفا. هذا ممل وليس مفرحا. لهذا السبب يجب أن ننهي المشوار بعلامة إيجابية ونحرز اللقب".

أضاف الهداف الفتاك "بلوغ ملعب ويمبلي عادة جيدة ودائما مهما لإحراز الألقاب. سنخوض نهائي الكأس ونجحنا بالقيام بذلك في موسم مروع".

ويتوقع أن يستهل هالاند النهائي بعد عودته من إصابة أبعدته ستة أسابيع، خلال التعادل الأخير ضد ساوثمبتون الأسبوع الماضي.

كما غاب أفضل لاعب في العالم الفائز بالكرة الذهبية لاعب الوسط الإسباني رودري عن معظم مباريات الموسم بسبب إصابة خطيرة بركبته، فيما عانى سيتي من ضعف لياقة أبرز مدافعيه.

شرح النروجي البالغ 24 عاما "بالطبع عانينا من الإصابات خلال الموسم. لكن لا يجب أن نبحث عن الأعذار".