لندن : انتهى سباق لقب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم وحُسم الهبوط، لكن معركة التأهل الى مسابقة دوري أبطال أوروبا لا تزال مفتوحة على مصراعيها مع تبقي مرحلتين فقط على النهاية.

وحده ليفربول، البطل، ضمن حتى الآن أحد المقاعد الخمسة المؤهلة الى المسابقة القارية العريقة الموسم المقبل، ويبدو أن أرسنال، الثاني برصيد 68 نقطة، أقرب كثيرا للحاق به.

لكن أربع نقاط فقط تفصل نيوكاسل، صاحب المركز الثالث برصيد 66 نقطة، عن نوتنغهام فوريست، صاحب المركز السابع المؤهل الى مسابقة كونفرنس ليغ برصيد 62 نقطة.

بين نيوكاسل ونوتنغهام فوريست، يتواجد مانشستر سيتي الرابع (65 نقطة) وتشلسي الخامس وأستون فيلا السادس (كلاهما يملك 63 نقطة).

وتفتتح المرحلة الجمعة بمباراتين، الأولى بين أستون فيلا وضيفه توتنهام، والثانية بين تشلسي وضيفه مانشستر يونايتد، لفسح المجال أمام الضيفين للاستعداد الجيد لمواجهتهما الأربعاء المقبل في مدينة بلباو الإسبانية في المباراة النهائية لمسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، حيث سيكون المتوج باللقب سادس فريق إنكليزي في المسابقة القارية العريقة الموسم المقبل.

نيوكاسل لتخطي أرسنال

وتشهد المرحلة قبل الأخيرة من الدوري قمة نارية بين أرسنال ونيوكاسل.

كان الفريق اللندني أقرب منافسي ليفربول في معظم فترات الموسم، وقبل بضعة أسابيع بدا وكأنه ضمن الوصافة للموسم الثالث تواليا.

لكن فوز نيوكاسل، بقيادة مدربه إيدي هاو، على ملعب الإمارات الأحد سيمنح فريقه التقدم بفارق نقطة واحدة عن أرسنال الذي لم يفز إلا بمباراة واحدة من آخر ست مباريات له في الدوري.

على النقيض من ذلك، كان أداء نيوكاسل متألقا منذ فوزه بنهائي كأس الرابطة على حساب ليفربول في منتصف آذار/مارس، حيث لم يخسر سوى مرة واحدة في ثماني مباريات بالدوري منذ ذلك الحين.

كان فوز نيوكاسل الأحد بثنائية نظيفة على تشلسي، أحد منافسيه الخمسة على البطاقات القارية، خطوة كبيرة نحو التأهل لها للمرة الثانية في ثلاثة مواسم.

وقال هاو: "لا يزال أمامنا مباراتان متبقيتان، وهناك الكثير من التقلبات والتغييرات التي قد تلوح في الأفق. علينا المضي قدما".

ستكون آخر مباراة لنيوكاسل، في 25 أيار/مايو، على أرضه ضد إيفرتون، بينما يسافر أرسنال إلى ساوثمبتون، متذيل الترتيب وأول الهابطين الى المستوى الثاني "تشامبيونشيب".

فيلا وتشلسي لاستغلال يوروبا ليغ

يملك كل من أستون فيلا وتشلسي فرصة للضغط على منافسيهما خصوصا نيوكاسل ومانشستر سيتي، عندما يفتتحان المرحلة الجمعة باستضافة توتنهام ومانشستر يونايتد المنشغلين بمواجهتهما في نهائي يوروبا ليغ.

يتقاسم استون فيلا وتشلسي المركز الخامس مع أفضلية للثاني، فيما حافظ قطب مدينة برمنغهام على مستواه الجيد في الدوري رغم خروجه من دوري أبطال أوروبا والكأس المحلية في الأسابيع الأخيرة.

سيرتقي أستون فيلا مؤقتا الى المركز الرابع في حال فوزه على أرضه أمام توتنهام، بفارق الاهداف خلف نيوكاسل، ونقطة واحدة أمام مانشستر سيتي.

ويحتل مانشستر يونايتد وتوتنهام المركزين السادس عشر والسابع عشر تواليا، وهما المركزان الأخيران المبقيان في الدوري.

وسينصب تركيزهما على قمتهما في نهائي يوروبا ليغ، حيث من المرجح أن يريح جهازهما الفني أغلب ركائزهم الأساسية في سعيهم الى الظفر باللقب لإنقاذ الموسم وحجز بطاقة دوري الأبطال.

ضمن أستون فيلا مشاركته في إحدى المسابقات القارية الثلاث عقب فوزه على بورنموث 1 0 نهاية الأسبوع الماضي، لكن شهية مدربه الإسباني أوناي إيمري لدوري أبطال أوروبا ازدادت بعد الوصول إلى ربع نهائي المسابقة القارية العريقة هذا الموسم.

قد يُنهي تشلسي، المتأهل الى نهائي مسابقة كونفرنس ليغ حيث سيلاقي ريال بيتيس الاسباني في 28 أيار/مايو الحالي في مدينة فروتسلاف البولندية، الموسم الأول مع مدربه الإيطالي إنتسو ماريسكا بأفضل طريقة ممكنة بتحقيق لقب أوروبي والعودة إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد موسمين من الغياب.

الفرصة الأخيرة لفوريست

كان نوتنغهام فوريست، بطل أوروبا مرتين، ضمن المراكز الأربعة الأولى معظم الموسم، لكنه تعثر في أسوأ لحظة ممكنة، وأصبح الآن خارج دائرة المنافسة على التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا.

كان تعادل الأحد الكارثي مع ليستر سيتي، ثاني الهابطين إلى المستوى الثاني، بنتيجة 2 2 بمثابة ضربة موجعة أخرى لآمال نوتنغهام في العودة إلى المسابقة القارية العريقة لأول مرة منذ أكثر من أربعة عقود.

لا يزال مدربه نونو إشبيريتو سانتو متمسكًا بالأمل، حيث سيقود فريقه لمواجهة وست هام يونايتد الخامس عشر الأحد، قبل زيارته لندن لمواجهة تشلسي في المرحلة الأخيرة.

قال المدرب البرتغالي الذي ضمن فريقه التأهل إلى مسابقة أوروبية الموسم المقبل: "دعونا نرى كيف ستسير الأمور. علينا التركيز على وست هام... أعدكم بأننا سنحاول ولن نستسلم أبدا".

وحقق فوريست فوزا واحدا في مبارياته الست الاخيرة حيث كسب خمس نقاط من أصل 18 ممكنة.

سيتي لإنهاء موسمه المخيب بأفضل طريقة

اضطر مانشستر سيتي الذي يحتل حاليا المركز الرابع، إلى إعادة النظر في توقعاته بعد موسم ضعيف مقارنة بمعاييره العالية.

على الرغم من تعادله السلبي المفاجئ مع مضيفه ساوثمبتون في المرحلة الماضية، لا يزال من المرجح أن ينهي الموسم ضمن المراكز الخمسة الأولى، مع مباراتين متبقيتين ضد بورنموث وفولهام.

لن يلعب رجال المدرب الإسباني بيب غوارديولا في الدوري حتى الثلاثاء المقبل، بعد ثلاثة أيام من مواجهتهم كريستال بالاس في المباراة النهائية لمسابقة كأس الاتحاد الإنكليزي على ملعب ويمبلي.