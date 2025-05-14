نيويورك : غُرّم لاعب غولدن ستايت ووريرز درايموند مبلغ 50 ألف دولار أميركي من قبل رابطة دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين الاربعاء لقيامه بتعليق غير مناسب مشككا بنزاهة الحكام، حسب ما أعلنت الرابطة.

وجاءت تعليقات غرين غداة خسارة ووريرز على أرضه أمام مينيسوتا تمبروولفز 97 102 في المباراة الثالثة من السلسلة التي تجمع الفريقين في نصف نهائي المنطقة الغربية السبت الماضي.

ولم تُكشف أية تفاصيل حول التعليق الذي أصدره غرين كي ينال هذه الغرامة.

ويتقدم تمبروولفز 3 1 في سلسلة المباريات السبع قبيل المباراة الخامسة الاربعاء في مينيابوليس.