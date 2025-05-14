روما : بلغت الأميركية كوكو غوف المصنفة ثالثة عالميا الدور نصف النهائي لدورة روما الألف نقطة في كرة المضرب للمرة الثانية تواليا، وذلك بعد حسمها مواجهتها مع الروسية الشابة ميرا أندرييفا السابعة 6 4 و7 6 (7 5) الأربعاء.

واحتاجت غوف إلى ساعة و42 دقيقة كي تحقق فوزها الرابع على الروسية البالغة 18 عاما من أصل أربع مواجهات بينهما، في تكرار لسيناريو الدور ذاته من دورة مدريد الألف نقطة نهاية الشهر الماضي، وتبلغ نصف النهائي للمرة الثانية تواليا في العاصمة الإيطالية والثالثة من أصل سبع مشاركات.

ووصلت غوف إلى نصف النهائي لأول مرة عام 2021 حين انتهى مشوارها على يد البولندية إيغا شفيونتيك التي توجت لاحقا باللقب، قبل أن يتكرر الأمر العام الماضي حين خسرت أمام اللاعبة نفسها التي أحرزت أيضا اللقب.

وبعد تخطيها الروسية الفائزة هذا الموسم بلقبي دورتي دبي وإنديان ويلز الألف نقطة، تأمل ابنة الـ21 عاما، المتوجة بلقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة عام 2023، أن تنجح للمرة الأولى في تخطي نصف النهائي والحصول على فرصة الفوز بلقبها الثالث في دورات الألف نقطة، بعد أول عام 2023 في سينسيناتي وثان العام الماضي في بكين.

لكنها قد تصطدم في اختبارها التالي بالبيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة أولى ووصيفة بطلة العام الماضي التي تلتقي لاحقا بالصينية جينغ كينوين الثامنة.

وستكون المواجهة، في حال حصلت، ثأرية لغوف لأنها خسرت نهائي دورة مدريد الشهر الماضي أمام البيلاروسية بمجموعتين.

وبعد بداية متوازنة بين اللاعبتين، حققت غوف الخرق في الشوط الثامن حين استغلت أولى فرصها لكسر إرسال منافستها وتقدمت 5 3، لكن الأخيرة ردت بالمثل في التالي قبل أن تتنازل عن العاشر والمجموعة 4 6.