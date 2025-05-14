لندن : يغيب المهاجم الدولي السويدي لنادي توتنهام الإنكليزي ديان كولوشيفسكي عن المباراة النهائية لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في كرة القدم ضد مانشستر يونايتد بعد خضوعه لعملية جراحية في ركبته في ضربة موجعة لآمال النادي اللندني لاساعي إلى إنهاء صيامه عن الألقاب.

وتعرض كولوشيفسكي الى الإصابة في المباراة التي خسرها توتنهام على أرضه أمام جاره كريستال بالاس الأحد 0 2 في المرحلة السادسة والثلاثين بعد تدخل من المدافع الدولي مارك غويهي، وتم استبداله في الدقيقة 19.

وقدم المدرب الاسترالي للنادي اللندني أنج بوستيكوغلو تقييما متباينا لحالته بعد المباراة، لكن فحوصات أخرى أظهرت أن الجناح السويدي يحتاج إلى عملية جراحية.

وصرح نادي توتنهام في بيان: "نؤكد تعرض ديان كولوشيفسكي لإصابة في رضفة ركبته اليمنى خلال مباراتنا في الدوري الإنكليزي الممتاز ضد كريستال بالاس نهاية الأسبوع الماضي".

وأضاف "وبعد مزيد من الاستشارات الطبية، خضع لاعب خط الوسط لعملية جراحية اليوم (الأربعاء) وسيبدأ برنامجه التأهيلي مع طاقمنا الطبي فورا".

وهذه هي ثاني ضربة موجعة لتوتنهام بعد إصابة صانع ألعابه الدولي جيمس ماديسون الأسبوع الماضي في ركبته بعد تسجيله هدفا في الفوز على ضيفه بودو غليمت النروجي 3 1 في ذهاب نصف نهائي المسابقة القارية والتي ستبعده حتى نهاية الموسم.

ويواجه توتنهام، صاحب المركز السابع عشر في الدوري الإنكليزي الممتاز، مانشستر يونايتد الذي يتقدم عليه بمركز واحد، في المباراة النهائية للدوري الاوروبي في مدينة بلباو الإسبانية في 21 أيار/مايو الحالي.