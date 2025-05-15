لندن : أكد أليكسيس أوهانيان، أحد مؤسسي موقع "ريديت"، الخميس شراءه حصة في تشلسي، أحد أبرز أندية كرة القدم للسيدات في إنكلترا.

كتب أوهانيان، وهو زوج البطلة الأميركية السابقة في كرة المضرب سيرينا وليامس، في حسابه على موقع إكس، معلقا على تقرير إخباري يشير إلى شرائه 10% من حصص النادي مقدرة بقيمة 27 مليون دولار أميركي "راهنت كثيرا على رياضة السيدات من قبل وها أنا أقوم بذلك مجددا".

تابع "أنا فخور لإعلاني الانضمام إلى نادي تشلسي للسيدات كمستثمر وعضو في مجلس الإدارة".

وكان رجل الأعمال البالغ 42 عاما الذي تزوج وليامس عام 2017، قد اشترى سابقا حصة في نادي أينجل سيتي أف سي للسيدات.

استثمر أيضا في ألعاب القوى لدى السيدات.

وأحرز تشلسي أخيرا لقبه السادس تواليا في الدوري الإنكليزي، ليصبح أول فريق ينهي موسما كاملا من 22 مباراة بدون خسارة.

أحرز أيضا كأس الرابطة ويهدف إلى تحقيق ثلاثية محلية، عندما يواجه مانشستر يونايتد في نهائي الكأس الأحد.

وكتب أوهانيان "هؤلاء اللاعبات يعدن كتابة تاريخ اللعبة. موسم من دون خسارة. العين على الثلاثية".