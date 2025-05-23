برلين : يبحث شتوتغارت عن استعادة أمجاده عندما يواجه أرمينيا بيليفيلد من الدرجة الثالثة السبت في برلين في نهائي كأس ألمانيا في كرة القدم.

استعاد شتوتغارت الفائز بلقب الدوري 5 مرات وبالكأس 3 مرات بريقه بإدارة مدربه سيباستيان هونيس، بعد سنوات عدة تخبط خلالها بسبب تواضع نتائجه.

من ناحيته، يلهث أرمينيا بيليفيلد خلف لقبه الأول على الإطلاق في تاريخه الممتد على مدار 120 عاما وذلك بعد أيام قليلة من ضمان صعوده إلى الدرجة الثانية.

وحده هانوفر عام 1992 نجح في الفوز بكأس ألمانيا من خارج دائرة أندية الدرجة الأولى، عندما كان يخوض حينها غمار الدرجة الثانية.

تأثير هونيس

على الرغم من أن أكاديمية شتوتغارت دأبت على تخريج المواهب الشابة، إلّا ان مستوى الفريق هبط كثيرا منذ احرازه لقب الدوري للمرة الأخيرة في 2007.

قبل نهاية الموسم ما قبل الماضي، احتل شتوتغارت المركز الأخير في الدوري الألماني، وكان على حافة الهبوط الثالث له خلال عقد من الزمن، عندما عيّن هونيس (43 عاما) مدربا له في نيسان/ أبريل 2023 فأعاد خلط الأوراق.

نجح هونيس، نجل ديتر لاعب ألمانيا الغربية السابق، وابن شقيق أولي، صاحب النفوذ في بايرن ميونيخ، في إنقاذ شتوتغارت من الهبوط باحتلاله للمركز السادس عشر الذي يخول صاحبه خوض الملحق الفاصل للهبوط والصعود.

وبعد موسم واحد، قاد فريقه لاحتلال المركز الثاني خلف باير ليفركوزن البطل وأمام عملاق بافاريا، كما حصد في طريقه 40 نقطة أكثر عن الموسم السابق ونال بطاقة العودة إلى دوري أبطال أوروبا.

هذا الموسم، أنهى شتوتغارت الدوري في المركز التاسع، حيث كان يوازن بين التزاماته الأوروبية وفوزه بكأس ألمانيا، لكن مستقبله لا يزال واعدا.

مدد هونيس عقده في آذار/مارس حتى عام 2028. في العام الماضي، تعهد عملاق صانع السيارات بورشه بشراء حصة 10.4 في المئة من أسهم شتوتغارت، ما جلب 100 مليون يورو (112 مليون دولار) إلى خزائن النادي.

قطف شتوتغارت ثمار نجاحاته داخل الملعب باستدعاء المدرب يوليان ناغلسمان خمسة من لاعبيه إلى تشكيلة المنتخب الألماني المكونة من 26 لاعبا لخوض نصف نهائي مسابقة دوري الأمم الأوروبية بمواجهة البرتغال، وهو رقم لا يضاهيه سوى بايرن ميونيخ.

قال هونيس إن شتوتغارت ستتاح له فرصة "لإحداث نقلة نوعية في موسمنا" السبت، واصفا وصوله إلى النهائي للمرة الأولى في مسيرته التدريبية بـ "الحلم الذي تحقق".

يعكس مهاجم شتوتغارت نيك فولتيماده صورة مثالية للتأثير الذي أحدثه هونيس منذ قدومه إلى أروقة النادي.

بعدما كان فولتيماده (23 عاما) يجلس على مقاعد البدلاء في فيردر بريمن خلال الموسم الماضي، استدعاه ناغلسمان للانضمام إلى أبطال العالم 4 مرات للمرة الأولى في مسيرته.

وصف المهاجم الذي يبلغ طوله 1.98 م، ويلقب بـ"ميسي المترين" بفضل لمساته الماهرة ومراوغاته، المباراة النهائية للكأس بأنها "أكبر مباراة في مسيرتي... لا أستطيع استيعابها بعد".

طريق شاق إلى النهائي

ومرة جديدة، يجد شتوتغارت في طريقه لرفع الكأس فريقا من الدرجة الثالثة، على غرار ما حصل عند تتويجه الأخير في المسابقة عام 1997.

في ذلك العام، فاز شتوتغارت بقيادة مدربه يواكيم لوف على إنرجي كوتبوس 2 0 في النهائي.

في المقابل، لم يسبق لفريق بيليفيلد أن وصل إلى نهائي كأس ألمانيا، وهو رابع فريق من الدرجة الثالثة يحقق هذا الإنجاز.

منذ موسمه الأول في أندية النخبة في "بوندسليغا" 1970 1971، تنقّل بيليفيلد بين الدرجتين الأولى والثالثة. هبط بعد آخر موسم له في الدرجة الأولى (2021 2022) إلى الثانية فالثالثة في عامي 2022 و2023.

بلغ بيليفيلد نهائي الكأس عبر طريق شاق حيث نجح في إقصاء أربعة فرق من "بوندسليغا"، كما جرّد باير ليفركوزن من لقبه بفوزه عليه 2 1 في نصف النهائي.

أثنى مهاجم شتوتغارت دينيز أونداف الأربعاء على منافسه في النهائي، قائلا "وصول بيليفيلد إلى النهائي ليس عبثا".

وأضاف "نحن لا نقلل من شأنهم. قد يحالفك الحظ مرة، وربما مرتين، لكن ليس أربع مرات".

وتابع "نتعامل مع المباراة كما لو كنا نواجه بايرن أو ريال مدريد (الإسباني)".

يتسع الملعب الأولمبي في برلين لـ 74 ألف متفرج، ومع ذلك، من المتوقع حضور حوالي 100 ألف من مشجعي أرمينيا، أي ما يقارب ثلث سكان بيليفيلد، إلى العاصمة الألمانية.

وكان أسطورة النادي أنسغار برينكمان قد صرّح لوكالة سيد الألمانية إحدى فروع وكالة فرانس برس برس بأنه "لن يكون هناك أحد" في بيليفيلد السبت، قائلاً "ربما يمكنك الدخول إلى أي مكان في وضح النهار".

لم تشذ كلمات مدرب الفريق الشاب ميشال كنيات (39 عاما) إذ شدد على أن الفوز بكأس ألمانيا سيعني "كل شيء، ببساطة كل شيء" للنادي وجماهيره ومشجعيه.