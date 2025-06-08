باريس : عاد الإسباني كارلوس ألكاراس المصنف ثانيا عالميا من بعيد وقلب الطاولة على الإيطالي يانيك سينر الأول محتفظا بلقبه بطلا لبطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الاربع الكبرى، على ملاعب رولان غاروس عندما تغلب عليه 4 6 و6 7 (4 7) و6 4 و7 6 (7 4) و7 6 (10 2) الأحد في مباراة نهائية ماراثونية استغرقت خمس ساعات و29 دقيقة.

على ملعب فيليب شاترييه وفي أطول مباراة نهائية في البطولة منذ بداية عصر البطولات المفتوحة في عام 1968، عزز ابن مدينة مورسيا البالغ من العمر 22 عاما غلته من الألقاب الكبرى بلقب خامس، مُلحقا الخسارة الأولى بمنافسه الإيطالي البالغ من العمر 23 عاما في نهائي بطولة كبرى.

واستعاد ألكاراس توازنه بعد بداية صعبة محولا تخلفه بمجموعتين نظيفتين و3 5 و0 40 في الرابعة الحاسمة، فأنقذ ثلاث كرات كانت ستفقده اللقب وكسر بعدها ارسال سينر الذي كان يسعى الى لقبه الاول في رولان غاروس، فارضا التعادل في بداية عودته لكسب ثلاث مجموعات متتالية هي الاولى التي يخسرها الايطالي في البطولة هذا العام.

وهي المرة الاولى التي ينجح فيها ألكاراس في قلب تخلفه بمجموعتين الى فوز في مباراة نهائية في مسيرته الاحترافية حسب إحصائية "أوبتا".

وأكد الإسباني سجله المثالي في المباريات النهائية للبطولات الأربع الكبرى، بعد أن فاز بمبارياته الأربع الأولى في بطولة أميركا المفتوحة على ملاعب فلاشينغ ميدوز عام 2022، وويمبلدون عامي 2023 و2024، ورولان غاروس 2024.

وحقق ألكاراس الذي كان أوقف سلسلة انتصارات سينر البالغة 26 فوزا متتاليا في منتصف أيار/مايو الماضي عندما تغلب عليه في المباراة النهائية لدورة روما لماسترز الالف نقطة، انتصاره الخامس تواليا على الإيطالي الذي لم يهزم في بطولة غراند سلام منذ خسارته في ربع نهائي بطولة ويمبلدون في تموز/يوليو 2024.

كما هو الفوز الثامن لألكاراس على سينر في 12 مواجهة جمعت بينهما حتى الآن.

وكان سينر أول إيطالي يبلغ النهائي في رولان غاروس منذ 1976، وكان يُمنّي النفس بلقب رابع في الغراند سلام بعد أستراليا 2024 و2025، وفلاشينغ ميدوز 2024، في ثاني بطولة له منذ عودته من إيقاف لمدة ثلاثة أشهر تم التفاوض عليها مع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات بعد اختبارات إيجابية للمنشطات.