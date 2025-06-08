روما : أكد رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم غابرييلي غرافينا الأحد إيمانه بفريق ومشروع مدرب المنتخب الوطني لوتشانو سباليتي، على الرغم من هزيمة "أتزوري" أمام النروج 0 3 الجمعة في مستهل مبارياته في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلى مونديال 2026.

وقال غرافينا خلال مؤتمر صحافي عقده في بارما "علينا المشاركة في كأس العالم، ولا يزال أمامنا العديد من المباريات في التصفيات. أؤمن بهذا الفريق وهذا المشروع".

وأضاف "لوتشانو سباليتي شخص استثنائي وروح نبيلة، يسعى إلى تحقيق مشروع استثنائي. الهجمات التي يتعرض لها غير مستحقة".

وتابع "وجدته شخصا تنافسيا للغاية، يرتدي درع شخص يؤمن بقيم كرة القدم، شخص يرى نفسه في خدمة إيطاليا. إذا كان مسؤولا، مثلي، عن أي شيء، فربما يكون عدم قدرته على جعل اللاعبين يدركون فخر ارتداء قميص الأتزوري".

وأردف باصرار كبير "يمكننا أن نخسر أمام النروج، لكن ليس بهذه الطريقة، فهذا أمر غير مقبول (...) يجب أن نواجه اللحظات الصعبة برؤوس مرفوعة، وأن ننهض فورا".

في حين أن الهزيمة الثقيلة في أوسلو أعادت إلى الأذهان شبح آخر بطولتين لكأس العالم من دون المنتخب الوطني، يبدو أن هذه التعليقات تستبعد إمكانية إقالة سباليتي في نهاية فترة التوقف الدولي الاثنين بعد مباراة المنتخب الإيطالي على أرضه ضد مولدوفا.

ويعتزم رئيس الاتحاد الإيطالي لقاء سباليتي الثلاثاء، بينما يُطرح ستيفانو بيولي والمخضرم كلاوديو رانييري كبديلين لمدرب نابولي السابق، حسب ما أشارت إليه الصحافة المحلية.

وختم غرافينا قائلا "لا توجد اجتماعات مع لوتشانو والتواصل بيننا مستمر (...) إنه يعرف مسؤولياته جيدا، وأهنئه على ذلك، ونحن نكن احتراما كبيرا لمدربنا".

وتتأخر إيطاليا، قبل مواجهة مولدوفا، بتسع نقاط عن النروج متصدرة المجموعة التاسعة بالعلامة الكاملة من ثلاثة انتصارات.