برشلونة : انتقد مدرب المنتخب الانكليزي، الالماني توماس توخل، سلوك فريقه متهما لاعبيه "بافتقار الجدية" خلال الفوز الهزيل على أندورا 1 0 ضمن تصفيات كأس العالم 2026 لكرة القدم السبت.

وتعرض فريق توخل لصيحات الاستهجان مع الصافرة الاخيرة في برشلونة بعد ان اكتفى منتخب "الاسود الثلاثة" بالفوز بهدف وحيد سجله المهاجم هاري كاين امام فريق يحتل المركز 173 في التصنيف العالمي.

قال "لم يعجبني السلوك في طريقه إنهاء المباراة".

وأضاف "أعجبني السلوك في بداية المباراة، في أول 25 دقيقة، لكنني لم أحب آخر 25 دقيقة، أو آخر نصف ساعة. أعتقد أننا افتقرنا للجدية والاصرار اللازمين كما هو مطلوب عادة في تصفيات كأس العالم".

وأردف "لعبنا بالنار، ولم يعجبني السلوك في النهاية. لم يعجبني أسلوبهم في استخدام لغة الجسد، وأعتقد أنها لم تكن مناسبة للمناسبة".

تحتل انكلترا صدارة المجموعة الحادية عشرة وتتجه بثبات نحو النهائيات، لكنها ستحتاج لمستوى أعلى إذا ما أراد تحقيق نتيجة إيجابية في مونديال 2026 المقرر في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.