شتوتغارت (ألمانيا) : أكد قائد منتخب فرنسا لكرة القدم كيليان مبابي السبت انه لا يشعر "بأية مرارة" بعد فوز فريقه السابق باريس سان جرمان الفرنسي بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب إنتر الإيطالي بخماسية نظيفة.

قال مبابي الذي ترك فريق العاصمة الفرنسية وانضم مطلع الموسم المنصرم إلى ريال مدريد الإسباني "لم أغادر مبكرا، كانت قصتي مع سان جرمان قد وصلت إلى نهايتها. لا أشعر بأية مرارة، كنت قد وصلت إلى نهاية المشوار".

تابع في مؤتمر صحافي عشية مباراة تحديد المركز الثالث في دوري الأمم الأوروبية بين فرنسا وألمانيا في شتوتغارت "جربت كل شيء (مع سان جرمان)، وكان القدر الذي فرض ذلك (التتويج) من دوني".

تابع مبابي الذي أحرز لقب هداف الدوري الإسباني (بيتشيتشي) برصيد 31 هدفا "أن يفوز سان جرمان من دوني فهذا لا يؤثر علي".

أضاف هداف مونديال 2022 الذي دخل في كباش مع إدارة النادي المملوك لقطر قبل رحيله إلى ريال مدريد "كنت سعيدا، أعتقد أنهم يستحقون ذلك. لقد عانوا لسنوات طويلة. أنا أيضا عشت ذلك ومررت بكل مراحل دوري الأبطال باستثناء الفوز باللقب".

أردف المهاجم الفذ الذي خسر نهائي دوري الأبطال عام 2020 بألوان النادي الباريسي "على صعيد اللعب، يستحقون ذلك بنسبة 100%، هذا أفضل فريق في أوروبا. لا أتذكر فريقا تغلب على خصمه في نهائي كبير بنتيجة 5 0".