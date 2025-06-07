باريس : لم يسبق له أن أشار بوضوح إلى النهاية الحتمية لمسيرته الخارقة التي امتدت 20 عاما في عالم التنس: أقر الصربي نوفاك ديوكوفيتش الجمعة انه ربما خاض مباراته الأخيرة في بطولة رولان غاروس.

بعمر الثامنة والثلاثين أعلن اللاعب الأكثر نجاحا في تاريخ كرة المضرب، إن مباراته التي خسرها في نصف النهائي أمام الإيطالي يانيك سينر المصنف أول عالميا "ربما كانت الأخيرة" له في باريس، حيث أحرز ثلاثة ألقاب كبرى من أصل 24 قياسية في رصيده.

قال الصربي بشكل مباشر أمام الصحافيين، وللمرة الأولى بهذه الصراحة "لهذا السبب كانت النهاية مليئة بالمشاعر".

بعد خسارته أمام سينر 4 6، 6 7، 6 7 (3 7)، قبّل ديوكوفيتش تراب ملعب فيليب شاترييه قبل مغادرته الملعب في حالة من التأثر.

قال "نولي": "لا أعتقد أني تلقيت هذا القدر من التشجيع في هذا الملعب طوال مسيرتي خلال المباريات مع أفضل اللاعبين في العالم، لذا يشرفني أن أحظى بهذا التقدير".

تابع في المؤتمر الصحافي بعد المباراة "هل أريد اللعب هنا مجددا؟ نعم. هل سأكون قادرا على اللعب هنا بعد 12 شهرا؟ لا أعرف".

على الأرض الترابية في باريس، كان ديوكوفيتش قد أحرز العام الماضي الميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية، مفاجئا الإسباني كارلوس ألكاراس ومحرزا اللقب الوحيد الذي كان ينقصه.

بدوره، قال سينر الذي سيخوض النهائي ضد ألكاراس الأحد "كرة المضرب بحاجة اليه. أن يكون هناك لاعب مختلف عن الشبان هو شيء رائع بنظري. من الرائع أن تراه في غرف الملابس. هو جزء من تاريخ اللعبة".

مع السويسري روجيه فيدرر والإسباني رافايل نادال والبريطاني أندي موراي، شكّل ديوكوفيتش "الرباعي الكبير"، وهو الأخير الذي يستمر في خوض المنافسات بعد اعتزال منافسيه السابقين.

"أريد خوض ويمبلدون"

حتى الآن، بقي ديوكوفيتش غامضا بشأن نهاية مسيرته، مع أنه صرح خلال تكريم نادال مطلع رولان غاروس انه فكر "في نهية مسيرتي".

قال "أتمنى أن احظى بلحظة مماثلة حيث بمقدوري أن أودع عالم التنس. لكني لم أفكر في موعد محدد".

بعد رولان غاروس، يخوض ديوكوفيتش موسم الملاعب العشبية التي قد تتيح له فرصة إحراز اللقب الخامس والعشرين الكبير في مسيرته الزاخرة والذي يلهث وراءه منذ 2023.

سيفتح له عشب ويمبلدون المجال في تموز/يوليو، قبل أن يخوض بطولة فلاشينغ ميدوز على أرض صلبة نهاية الصيف.

قال المصنف الأول عالميا سابقا الذي تراجع راهنا إلى المركز السادس "سأحاول الالتزام بخطتي الأولية، وهي خوض البطولات الكبرى. أريد خوض ويمبلدون، والولايات المتحدة. بالنسبة للباقي، لا أعرف بعد".

عانى ابن بلغراد سلسلة من الانتكاسات البدنية في الأشهر الأخيرة: جراحة في الركبة اليمنى في حزيران/يونيو 2024، تمزق في الفخذ الأيسر خلال بطولة أستراليا الأخيرة، والتهاب في عينه في ميامي.

أصبح إحرازه اللقب الـ25 الكبير، ليفض الشراكة مع الأسترالية مارغاريت كورت، مستبعدا أكثر.