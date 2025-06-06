لوس انجليس : عُيّن جوردان أوت مدربا رئيسا لفريق فينيكس صنز بعد إقالة مايك بودنهولزر، وفقا لما أعلن النادي المشارك في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

ينضم أوت (40 عاما) إلى صنز بعد موسم ناجح كمدرب مساعد في كليفلاند كافالييرز الذي أنهى الموسم المنتظم في صدارة المنطقة الشرقية.

ويعتبر منصب المدرب الرئيس لصنز من أكثر المناصب سخونة في المواسم الأخيرة، حيث أُقيل بودنهولزر (55 عاما) في نيسان/أبريل بعد موسم واحد فقط من تسلمه مهامه. قبله، استمر سلفه فرانك فوغل (51 عاما) لموسم واحد فقط قبل إقالته بعد موسم 2023 2024. كما أُقيل مونتي وليامس (53 عاما)، أفضل مدرب في 2022 في العام التالي.

عُيّن كلٌّ من بودنهولزر وفوغل بعد قيادة الاول ميلووكي باكس للفوز بلقب الدوري عام 2021، والثاني لوس أنجليس ليكرز للظفر باللقب في عام 2020.

صرّح مالك صنز مات إيشبيا أن أوت الذي لم يسبق له أن شغل منصب المدرب الرئيس، اختير لأنه يُجسّد "ثقافة التميز والمساءلة التي سنُعطيها الأولوية".

وقال في بيان "إنه شاب، متعطش للنجاح ومستعد ليكون مدربا رئيسا في الدوري الأميركي للمحترفين".

وأضاف "سجله الحافل في تطوير اللاعبين وتعزيز التناغم بين أعضاء الفريق وفهمه للعبة على أعلى مستوى، هي مهارات أساسية في كيفية بناء مستقبلنا".

وضمن سياق متصل، وصف أوت تعيينه بـ "الحلم الذي تحقق".