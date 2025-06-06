باريس : بلغ الإسباني كارلوس ألكاراس، المصنف ثانيا وحامل اللقب، النهائي الخامس له في البطولات الأربع الكبرى، وذلك بفوزه على الإيطالي لورنتسو موزيتي الثامن 4 6 و7 6 (7 3) و6 0 و2 0 ثم بالانسحاب الجمعة في نصف نهائي بطولة فرنسا المفتوحة المقامة على ملاعب رولان غاروس.

في مواجهة لاعب يخوض نصف النهائي الثاني له فقط في البطولات الكبرى، بعد أول العام الماضي في ويمبلدون حين انتهى مشواره على يد الصربي نوفاك ديوكوفيتش، خرج ألكاراس منتصرا بصعوبة وبلغ نهائي ثانية بطولات الـ"غراند سلام" للمرة الثانية تواليا وفي مسيرته الشابة.

ويلتقي ابن الـ23 عاما، الساعي إلى لقبه الكبير الخامس في خامس نهائي له، مع الفائز من مواجهة الإيطالي الآخر يانيك سينر الأول عالميا وديوكوفيتش السادس والمتوّج باللقب ثلاث مرات من أصل ألقابه الكبرى الـ24.

وقال الإسباني بعد اللقاء "ليس من الرائع أبدا الوصول إلى النهائي أو الفوز بمباراة بهذه الطريقة. لورنتسو لاعب رائع. قدّم موسما رائعا على الملاعب الترابية. إنه من اللاعبين القلائل الذين وصلوا إلى نصف النهائي على الأقل في جميع الدورات الترابية الكبرى. أعتقد أن أربعة لاعبين فقط فعلوا ذلك من قبل... أتمنى له دائما كل التوفيق والشفاء العاجل، ونأمل في أن نستمتع بلعبه قريبا".

وبات ألكاراس خامس أصغر لاعب يصل إلى خمس مباريات نهائية في البطولات الكبرى خلال عصر الاحتراف، والثالث فقط بين اللاعبين الحاليين بعد ديوكوفيتش (37) والروسي دانييل ميدفيديف (6).

ولم تكن بداية ألكاراس موفقة إذ خسر المجموعة الأولى 4 6 بعدما نجح الإيطالي في كسر إرساله من أول فرصة تسنح له.

وفي المجموعة الثانية، فرض التعادل نفسه بعدما تبادل اللاعبان كسر الإرسال مرتين، آخرهما في الشوطين الحادي عشر والثاني عشر حين اعتقد ألكاراس أنه خلق الفارق بتقدمه 6 5، لكن الإيطالي رد بالمثل وأدرك التعادل على إرسال منافسه، فاحتكما إلى شوط فاصل سيطر عليه الأخير بتقدمه 3 0 و5 1، وصولا إلى حسمه 7 3.

وأقر الإسباني بأن "المجموعتين الأوليين كانتا صعبتين جدا. أتيحت لي فرص لكسر إرساله في المباراة، لكنني لم أستغلها على أكمل وجه... عندما فزت بالمجموعة الثانية، شعرت ببعض الراحة، ثم في المجموعة الثالثة عرفت ما عليّ فعله منذ البداية".

وبدأ ألكاراس المجموعة الثالثة بقوة، كاسرا إرسال موزيتي في الشوط الثاني في طريقه للتقدم 3 0 ثم 4 0 وصولا إلى 6 0 بعد كسر إرسال الإيطالي مرتين أخريين.