لندن : سيمنح الملك تشارلز الثالث اللاعب الدولي الانكليزي السابق في كرة القدم ديفيد بيكهام لقب فارس الأسبوع المقبل تقديرا لمسيرته الكروية وأعماله الخيرية، وفقا لما ذكرته تقارير الجمعة.

ومن المقرر أن يتم إدراج قائد المنتخب الإنكليزي السابق في قائمة الشرف بمناسبة عيد ميلاد الملك، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) ومصادر أخرى.

ونالت شخصيات رياضية أخرى سابقا هذا اللقب على غرار مدرب بيكهام السابق في مانشستر يونايتد، الاسكتلندي أليكس فيرغوسون، ونجم كرة المضرب الاسكتلندي آندي موراي.

وقالت صحيفة "ذا صن" إنه سيحصل على لقب "سير" وستُعرف زوجته فيكتوريا، العضو السابقة في فرقة "سبايس غيرلز" الموسيقية، بلقب "ليدي بيكهام".

مثل بيكهام المنتخب الانكليزي 115 مرة، ولعب مع عدد من أبرز الاندية الاوروبية في مقدمتها يوناتيد وريال مدريد الإسباني.

يرأس حاليا نادي إنتر ميامي الاميركي حيث يملك ايضا حصة كبيرة في ملكيته، كما أنه المالك المشارك في نادي سالفورد سيتي الذي يلعب ضمن الدرجة الرابعة في إنكلترا.

عُيّن بيكهام (50 عاما) والذي تم التداول باسمه لفترة طويلة للحصول على لقب فارس، ضابطا في رتبة الأمبراطورية البريطانية في عام 2003 وهو تكريم أدنى في النظام البريطاني.

نالت زوجته فيكتوريا لاحقا الجائزة نفسها لمساهماتها في مجال الموضة.

وأدرجت مجلة تايم الشهر الماضي بيكهام ضمن قائمة المئة من القادة الأكثر تأثيرا في مجال العمل الخيري.