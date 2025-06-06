اوكلاهوما (الولايات المتحدة) : سجل تايريز هاليبورتون سلة قاتلة قبل ثلاثة أعشار من نهاية الوقت وقلب تأخر إنديانا بايسرز على أرض أوكلاهوما سيتي ثاندر إلى فوز مذهل 111 110، الخميس في أولى مبارياتهما ضمن نهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه).

وتأخر بايسرز طوال المبارة وبلغ تخلفه 15 نقطة مطلع الربع الأخير، لكن هاليبورتون قاده إلى فوز خارج قواعده منحه أفضلية الأرض في سلسلة يحرزها الفائز في أربع مباريات من أصل سبع ممكنة.

وهاليبورتون الذي سجل 14 نقطة و10 متابعة في المباراة، منحت سلته المتوسطة المدى، التقدم الوحيد لبايسرز في المباراة.

قال ابن الخامسة والعشرين بعد تسجيله سلة الفوز "أنا واثق بقدراتي وأشعر بالراحة في التسديد".

تابع "نتحلى بالمرونة كمجموعة. لقد قمنا بعمل رائع من خلال تقليص الفارق. عندما يصبح الفارق 15 نقطة قد تشعر بالذعر، أو تتحدث عن كيفية تقليصه إلى عشر أو خمس نقاط. لم نستسلم".

أضاف "حصلنا على فرصة كبيرة ووثق الشبان بي لإطلاق تلك التسديدة".

وبعد أن سجل 14 نقطة في نهاية المباراة مقابل اثنتين فقط لخصمه، تقدم بايسرز 1 0 في سلسلة النهائي، قبل أن يستضيف أوكلاهوما المباراة الثانية الأحد.

"علينا التعلم"

قال مدرب ثاندر مارك ديغنولت "علينا التعلم من ذلك. علينا تحسين أمور كثيرة. أرادوا تلك المباراة وحصلوا عليها".

تابع "خاضوا مباريات كثيرة لم يكونوا مرشحين للفوز بها، لكنهم يلعبون بروح عالية ولا يستسلمون".

وهذه المرة الخامسة في الأدوار الإقصائية (بلاي أوف) من النسخة الحالية للدوري، يقلب إنديانا تأخره بفارق 15 نقطة أو أكثر، وهو رقم قياسي منذ موسم 1998.

قال مدربه ريك كارلايل "تقدموا بفارق 15، فقلنا +لنحاول+. لدينا خبرة كبيرة في وضعيات مماثلة وشباننا يتعاملون جيدا مع هذه المواقف".

تابع "كنا محظوظين، لكننا نفذنا الكرات (جيدة)".

وكان الكاميروني باسكال سياكام أفضل مسجل لإنديانا مع 19 نقطة و10 متابعات ثم البديل أوبي توبين مع 17 نقطة ومايلز تيرنر 15 نقطة والكندي أندرو نيمهارد 14 نقطة وأرون نيسميث 10 نقاط و12 متابعة.

قال هاليبورتون "كان مجهودا جماعيا للفريق. الكثير من الشبان ساهموا".

وذكرت اللقطة الأخيرة بتسديدة لهاليبورتون في المباراة الأولى من نهائي المنطقة الشرقية، عندما فرض تمديد الوقت على أرض نيويورك نيكس. نجح الموزع الموهوب حتى الآن في تسجيل أربع سلات قاتلة في الأدوار الإقصائية.

ويبحث بايسرز عن اللقب الأول بتاريخه الممتد 58 سنة، فيما لم ينل ثاندر أي لقب منذ انتقاله إلى أوكلاهوما عام 2008، علما ان صاحب الامتياز السابق سياتل سوبرسونيكس أحرز اللقب في 1979.

تابع كارلايل مدرب إنديانا "نعلم أنه علينا القيام بعمل كبير. علينا أن نلعب أفضل... ويشكلون تهديدا كبيرا من الناحية الدفاعية".

وخسر إنديانا الكرة 24 مرة (تورن أوفر)، لكن أوكلاهوما استفاد منها بتسجيل 11 نقطة فقط.

وكان أفضل لاعب في الدوري الكندي شاي غلجيوس ألكسندر أفضل مسجل في المباراة مع 38 نقطة.

قال "أس جي ايه": "ليست مسألة صعبة. علينا أن نلعب افضل".

وبعد تسجيله 12 نقطة مقابل اثنتين لخصمه، قلص بايسرز الفارق إلى 94 98 قبل 6:16 دقائق من النهائية، بعد ثلاثية لكل من تيرنر وتوبين.

احتفظ أوكلاهوما، صاحب أفضل رصيد في الدوري المنتظم، بتقدمه، لكن نيسميث ونيمهارد سجلا ثلاثيتين ليقلص إنديانا الفارق إلى 108 105 قبل 1:59 دقيقة من النهاية، ثم 110 109، قبل أن يحين الموعد مع تسديدة تايريز الدرامية.

قال هاليبورتون "نجحنا بإيجاد عدة أساليب للفوز خلال الموسم. نتمتع بالمرونة ونثق ببعضنا البعض حتى النهاية".