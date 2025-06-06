القاهرة : أعلن النادي الأهلي المصري عن ضم الجناح أحمد سيد (زيزو) من صفوف غريمه التقليدي الزمالك في صفقة انتقال حر، بعد نهاية تعاقده مع الفريق الأبيض.

وكشف الأهلي في فيديو على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي عن ضم زيزو (29 عاما) بعد فترة طويلة من التكهنات حول انضمام لاعب الزمالك السابق لصفوف غريمه التقليدي.

وأصبح زيزو خامس لاعب ينضم إلى صفوف بطل الدوري المصري في فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد محمود حسن (تريزيغيه) القادم من الريان القطري، والتونسي محمد علي بن رمضان من فيرينتسفاروش المجري، وحارس المرمى محمد أحمد (سيحا) من المقاولون العرب، بالاضافة الى حمدي فتحي لاعب الاهلي السابق الذي انضم من الوكرة القطري معارا خلال فترة كأس العالم للأندية فقط.

وبدأ زيزو مشواره ناشئاً في صفوف وداي دجلة قبل أن ينتقل إلى ليرس البلجيكي في عمر 18 عاماً، ثم لعب لفريقي ناسيونال وموريرينسي في البرتغال، قبل أن ينتقل إلى الزمالك في 2019.

وحقق زيزو مع الفريق الأبيض لقبين للدوري و3 ألقاب لكأس مصر ولقب للسوبر المصري، بالإضافة للقبين لكأس الاتحاد الأفريقي (الكونفدرالية) ومثلهما لكأس السوبر الإفريقي.

وسجل زيزو 84 هدفاً بقميص الزمالك في 260 مباراة بكل المسابقات ليحتل المركز السادس في قائمة الهدافين التاريخيين للنادي الأبيض. كما شارك في 47 مباراة دولية مع منتخب مصر سجل خلالها 4 أهداف.