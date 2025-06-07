مونتيفيديو : عززت فنزويلا حظوظها في بلوغ نهائيات كأس العالم لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخها، بفوزها على بوليفيا 2 0 الجمعة، فيما تعادلت كولومبيا مع ضيفتها البيرو سلبا، ضمن الجولة 15 من تصفيات أميركا الجنوبية.

بهدف كوميدي، سجل هكتور كويار خطأ في مرمى فريقه بعد تقدير كارثي من حارس مرماه المخضرم غييرمو فيسكارا لتمريرة خلفية في الدقيقة الخامسة.

ثم من خطأ دفاعي آخر، وصلت كرة عرضية إلى المخضرم وأفضل هداف في تاريخ بلاده سالومون روندون الذي سددها قوية بيسراه من داخل المنطقة في شباك الضيوف (30).

ورفعت فنزويلا رصيدها إلى 18 نقطة في المركز السابع، بفارق ثلاث نقاط وراء كولومبيا والأوروغواي.

تسافر فنزويلا الثلاثاء إلى الأوروغواي، وبحال فوزها هناك، ستدخل بقوة على خط المنافسة للحلول في المراكز الستة الأولى المؤهلة مباشرة إلى نهائيات مونديال 2026 في أميركا الشمالية.

أما الأوروغواي، فتخوض مباراتيها الأخيرتين ضمن تصفيات المجموعة الموحدة في أيلول/سبتمبر، على أرض الأرجنتين بطلة العالم التي ضمنت تأهلها سابقا، ثم مواجهة قد تكون حاسمة أمام كولومبيا على أرضها.

ويتأهل أول ستة منتخبات من أميركا الجنوبية مباشرة إلى المونديال فيما يخوض السابع ملحقا دوليا.

وفي بارانكيا، أخفقت كولومبيا، وصيفة كوبا أميركا العام الماضي، في تحقيق الفوز للمرة الخامسة تواليا ضمن التصفيات، ليتجمد رصيدها عن 21 نقطة في المركز السادس.

غاب عنها خلال التعادل السلبي مع البيرو، بطل إنكلترا مع ليفربول الجناح لويس دياس، فافتقدت للإبداع في الهجوم أمام دفاع بيروفي صلب.

قال مدرب كولومبيا الأرجنتيني نستور لورنسو "افتقدنا لعاملين رئيسيين خلال المباراة، القوة في الثلث الأخير والدقة. وأعتقد أن بيرو دافعت جيدا".

وتلاقي البيرو الأرجنتين الثلاثاء في بوينوس أيرس.