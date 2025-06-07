لم يكن الخميس يوماً عادياً في الأردن. ليلة عيد الأضحى ويوم التأهل الأول للمنتخب الأردني لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم، الذي أدى لأفراح وصخب امتد لفجر الجمعة.

بعد توتر وترقب ساد الشارع الأردني، حقق منتخب "النشامى" فوزاً صريحاً في مسقط على المُضيف العُماني ضمن المجموعة الثانية من تصفيات آسيا لمونديال 2026.

ليصبح الأردن بحاجة لخسارة العراق أمام كوريا الجنوبية في البصرة، ليضمن التأهل قبل جولة من نهاية التصفيات.

خلال المباراة، نشر الديوان الملكي الأردني صوراً للعاهل الأردني عبد الله الثاني مرتدياً قميص المنتخب الأردني وهو يتابع المباراة مع سلطنة عُمان من مقر السفارة الأردنية في لندن حيث يقوم بزيارة عمل.

"هاتريك" علوان

Getty Images اللاعب الأردني علي علوان يحتفل بتسجيل الهدف الثالث لفريقه في مرمى سلطنة عُمان خلال تصفيات كأس العالم 2026

وتألق مهاجم الأردن علي علوان (25 عاماً) المحترف في صفوف سيلانجور الماليزي، وسجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في المرمى العُماني، ليحصل على إشادة واسعة.

ونشرت وسائل إعلام أردنية مقطعاً مصورا لعلوان وهي يقبل يد والده بعد نهاية المباراة في ملعب المباراة.

أهداف علوان، دفعت مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي لنشر جزء من مقابلة له يمتنع فيها عن الإجابة على سؤال عن أغلى هدف سجله، وقال إنه يشعر أن هدفه الأغلى لم يُسجل بعد، وتمنى أن يكون هدف التأهل لكأس العالم، وهو ما حصل يوم الخميس.

بعد المباراة ارتفعت الآمال الأردنية بتحقق حلم التأهل، وأُطلقت عروض لطائرات مسيرة في سماء عمان على أشكال لاعبي كرة قدم وعبارات "عبي الملعب نشميين" و "كلنا معكم" و "قربت يا نشامى".

وشهدت المباراة حادثة طريفة عند اقتحام شقيق المهاجم الأردني يزن النعيمات أرض الملعب خلال المباراة لالتقاط صورة مع أخيه، قبل أن يُخرجه المنظمون من الملعب.

الترقب لم يستمر طويلاً، وخسر "أسود الرافدين" من كوريا الجنوبية في البصرة، وبذلك ضمن الفريق الأردني التأهل حسابياً بدون الحاجة لنتيجة مباراته أمام العراق في عمّان.

ورفع الأردن، وصيف بطل آسيا، رصيده إلى 16 نقطة في وصافة المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية، بفارق ثلاث نقاط عن كوريا الجنوبية المتصدرة والتي ضمنت تأهلها أيضاً.

ليبدأ فرح كبير بعد أن تذوق الأردنيون "حلاوة التأهل للمونديال"، ليكون مع صفوة المنتخبات العالمية في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا في العام المقبل.

وهنأ الملك الأردني بعد ضمان التأهل على منصة إكس، بالتأهل الذي وصفه بـ"التاريخي".

وبدأت احتفالات كبيرة، وتغنى أردنيون بالأهازيج وأطلقوا أبواق المركبات حاملين الأعلام الأردنية.

ولم تقتصر الاحتفالات على الجمهور في عمّان، بل شملت اللاعبين الأردنيين في مسقط بعد أيام من الانضباط والتحفظ في التصريحات والانتظام بمعسكرين وتدريبات استعدادية.

وهنأ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو المنتخب الأردني "على المسيرة الرائعة والناجحة في التصفيات".

وقالت الأمينة العامة للاتحاد الأردني لكرة القدم، سمر نصار، إن تأهل المنتخب الأردني هو بداية مرحلة جديدة لكرة القدم الأردنية.

اهتمت وسائل الإعلام المحلية بهذا الحدث الرياضي غير المسبوق في الأردن، ونظمت تغطيات واسعة، عالجت خلالها تفاصيل فنية خاصة بالمباراة.

ونقلت الاحتفالات بشكل واسع من مختلف أنحاء البلاد، وفي اليوم التالي نقلت وصول بعثة "النشامى" إلى عمّان.