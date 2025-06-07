باريس : تفوقت الأميركية كوكو غوف المصنفة ثانية عالميا على البيلاروسية أرينا سابالينكا الأولى بعد مواجهة ماراثونية مثيرة وتوجت بلقبها الكبير الثاني، بفوزها عليها 6 7 (5 7) و6 2 و6 4 السبت في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب.

وقدمت اللاعبتان مباراة رائعة عانت خلالها سابالينكا من كثرة الأخطاء المباشرة التي بلغت 70 (مقابل 30 لمنافستها)، ما تسبب بشكل رئيسي في حرمانها من اللقب الأول في رولان غاروس والرابع الكبير في مسيرتها وحصول غوف على لقبها الثاني في الـ"غراند سلام"، بعد أول عام 2023 في فلاشينغ ميدوز.

وكانت مواجهة السبت الأولى بين لاعبتين تحتلان المركزين الأولين في تصنيف رابطة المحترفات (دبليو تي أيه) في نهائي بطولة كبرى منذ عام 2018، عندما تغلبت الدنماركية كارولين فوزنياكي على الرومانية سيمونا هاليب في أستراليا المفتوحة.

لكن سابالينكا التي تغلبت في طريقها إلى النهائي الكبير السادس في مسيرتها على البطلة الأولمبية الصينية جنغ تشينوين المصنفة ثامنة في ربع النهائي ثم بطلة الأعوام الثلاثة الماضية البولندية إيغا شفيونتيك الخامسة في ربع النهائي، لم تتمكن من تكرار نتيجة مواجهتها الأخيرة أمام غوف اوائل أيار/مايو عندما تغلبت عليها في نهائي دورة مدريد الألف نقطة كي تتوج لأول مرة في باريس.

وبالتالي، خسرت البيلاروسية النهائي الثاني لها تواليا في البطولات الكبرى، بعد أستراليا المفتوحة أوائل العام حين خسرت أمام الأميركية الأخرى ماديسون كيز.