باريس : تفوقت الأميركية كوكو غوف المصنفة ثانية عالميا على البيلاروسية أرينا سابالينكا الأولى بعد مواجهة ماراثونية مثيرة وتوجت بلقبها الكبير الثاني، بفوزها عليها 6 7 (5 7) و6 2 و6 4 السبت في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب.

وقدمت اللاعبتان مباراة رائعة عانت خلالها سابالينكا من كثرة الأخطاء المباشرة التي بلغت 70 (مقابل 30 لمنافستها)، ما تسبب بشكل رئيسي في حرمانها من اللقب الأول في رولان غاروس والرابع الكبير في مسيرتها وحصول غوف على لقبها الثاني في الـ"غراند سلام"، بعد أول عام 2023 في فلاشينغ ميدوز.

وكانت مواجهة السبت الأولى بين لاعبتين تحتلان المركزين الأولين في تصنيف رابطة المحترفات (دبليو تي أيه) في نهائي بطولة كبرى منذ عام 2018، عندما تغلبت الدنماركية كارولين فوزنياكي على الرومانية سيمونا هاليب في أستراليا المفتوحة.

لكن سابالينكا التي تغلبت في طريقها إلى النهائي الكبير السادس في مسيرتها على البطلة الأولمبية الصينية جنغ تشينوين المصنفة ثامنة في ربع النهائي ثم بطلة الأعوام الثلاثة الماضية البولندية إيغا شفيونتيك الخامسة في ربع النهائي، لم تتمكن من تكرار نتيجة مواجهتها الأخيرة أمام غوف اوائل أيار/مايو عندما تغلبت عليها في نهائي دورة مدريد الألف نقطة كي تتوج لأول مرة في باريس.

"هذا يؤلمني حقا"

وبالتالي، سقطت البيلاروسية في النهائي الثاني لها تواليا في البطولات الكبرى، بعد أستراليا المفتوحة أوائل العام حين خسرت أمام الأميركية الأخرى ماديسون كيز.

كما تكرر سيناريو مواجهتها في نهائي فلاشينغ ميدوز 2023 أمام غوف حين تقدمت بمجموعة على الأميركية الشابة قبل أن تعود وتخسر اللقاء.

وبدت سابالينكا متأثرة جدا بالهزيمة، قائلة بعد اللقاء "من الواضح أني أتألم جدا، لاسيما بعد أسبوعين صعبين جدا قدمت خلالهما أداء رائعا في هذه الظروف القاسية"، مضيفة "أن أقدم أداء سيئا كهذا في النهائي، فهذا يؤلمني حقا".

وعوضت غوف البالغة 21 عاما الفرصة التي فوتتها عام 2022 حين خسرت نهائي رولان غاروس أمام شفيونتيك، وتوجت باللقب بعد مباراة استغرقت ساعتين و38 دقيقة، محققة انتصارها السادس على البيلاروسية البالغة 28 عاما في 11 مواجهة.

وقالت غوف "كنت أمر بالكثير من الأمور عندما خسرت المباراة النهائية هنا قبل ثلاثة أعوام. أنا سعيدة وحسب لتواجدي هنا"، مضيفا "لم أعتقد حقا أني أستطيع تحقيق ذلك... أعتقد أني كنت أكذب على نفسي عندما قلت إني قادرة حقا على فعل ذلك".

وباتت غوف أول أميركية تتوج في باريس منذ سيرينا وليامس عام 2015 وأصغر لاعبة من بلاده تحرز اللقب في رولان غاروس منذ سيرينا أيضا عام 2002.

كما أصبحت رابعة لاعبة تحرز أكثر من لقب كبير قبل بلوغها عامها الثاني والعشرين بعد الروسية ماريا شارابوفا واليابانية ناومي أوساكا وشفيونتيك.

مجموعة أولى ماراثونية

وبدأت سابالينكا المواجهة بقوة وتقدمت 4 1 بعدما كسرت إرسال منافستها مرتين في الشوطين الثالث والخامس، لكن الحياة عادت إلى غوف بعدما انتزعت الشوط السادس على إرسال البيلاروسية قبل الفوز بشوط إرسالها، لتقلص الفارق إلى 3 4.

ثم حصلت الأميركية على خمس فرص لانتزاع الشوط الثامن من سابالينكا ونجحت وبعد معركة استمرت لقرابة ثماني دقائق في إطلاق المواجهة من نقطة الصفر وإدراك التعادل 4 4.

لكن سابالينكا ردت سريعا واستعادت الأفضلية بانتزاعها الشوط التالي على إرسال منافستها وتقدمت 5 4، ثم حصلت على فرصتين لحسم المجموعة على إرسالها، لكن غوف رفضت الاستسلام وقاتلت بشراسة حتى حصلت بدورها على خمس فرص للكسر بسبب اخطاء مباشرة ساذجة من منافستها البيلاروسية الغاضبة من نفسها.

ونجحت غوف أخيرا وبعد شوط امتد لمدة 11 دقيقة و48 ثانية من إدراك التعادل 5 5، لكنها عادت وتنازلت لمنافستها عن الشوط الحادي عشر وفتحت أمام البيلاروسية فرصة أخرى لحسم المجموعة على إرسالها. ومرة أخرى عجزت الأخيرة عن استغلالها لتدرك غوف التعادل 6 6 بعد كسر جديد للإرسال.

واحتكمت اللاعبتان إلى شوط فاصل تقدمت فيه الأميركية 3 0 و4 1، لكن سابالينكا رفضت الاستسلام وعادت من بعيد لتدرك التعادل 5 5 ثم التقدم 6 5 بعد تبادل رائع بينهما قبل حسمه 7 5، منهية المجموعة الأولى الماراثونية في ساعة و20 دقيقة رغم اخطائها المباشرة التي بلغت 32 مقابل 16 لغوف.

وبدأت غوف المجموعة الثانية بقوة وكسرت إرسال سابالينكا في الشوط الأول، ثم، وللمرة الأولى منذ الشوط السابع للمجموعة الأولى، تمكنت إحدى اللاعبتين من الفوز على شوط إرسالها، لتتقدم الأميركية 2 0 بعد شوط نظيف.

وحذت حذوها منافستها البيلاروسية واحتفظت بإرسالها لأول مرة منذ الشوط الرابع للمجموعة الأولى لتقلص الفارق إلى 1 2، لكن غوف احتفظت بأفضليتها وتقدمت 3 1 ثم 4 1 بعد كسر إرسال منافستها بشوط نظيف.

وعندما اعتقدت سابالينكا إنها عادت إلى الأجواء بكسرها الإرسال في الشوط السادس، ردت غوف مباشرة في التالي وتقدمت 5 2 ثم أنهت المجموعة على إرسالها 6 2 في 33 دقيقة بعد شوط ثامن نظيف حسمته بضربة ساحقة.

وواصلت غوف أفضليتها في الثالثة وحققت الفارق في الشوط الثالث الذي انتزعته على إرسال منافستها، لتتقدم 2 1 ثم 3 1، لكن الأخيرة رفضت أن ترمي السلاح وأدركت التعادل 3 3 بعد كسرها إرسال الأميركية في الشوط السادس.