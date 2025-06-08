سولت لايك سيتي : تلقى المنتخب المكسيكي خسارة قاسية أمام نظيره السويسري 4 2 في مباراة ودية اقيمت في رايس إيكيلس ستاديوم في سولت لايك سيتي الاميركية، ما أثار غضب مدرب "إل تري" خافيير أغيري الذي عبرّ عن عدم رضاه من أداء بلاده.

وتأتي هذه المباراة ضمن اطار استعدادات المكسيك لمسابقة الكأس الذهبية كونكاكاف التي تنطلق هذا الشهر، إلّا ان سقوط رجال المدرب أغيري كان مدويا أمام سويسرا التي يشرف عليها المدرب مورات ياكين (50 عاما).

قال أغيري البالغ 66 عاما "عندما تستقبل أربعة أهداف، عليك أن تهدأ وتعود للتدريب في المنزل".

وأضاف "ارتكبنا العديد من الأخطاء، جماعيا وفرديا، وعندما تفعل ذلك ضد فرق بهذا المستوى، تُعاقب".

تقدمت سويسرا في الدقيقة 20 عندما أرسل ريكاردو رودريغيز تمريرة طويلة إلى بريل إمبولو الذي سددها في مرمى الحارس راوول رانخيل.

وحرم حارس المرمى السويسري غريغور كوبل منتخب المكسيك من التسجيل في الدقيقة 29 عندما تصدى بصدره لتسديدة سانتياغو خيمينيس من مسافة قريبة.

سدد المكسيكي فينسنت سييرو كرة ارتدت من العارضة في الدقيقة 34، بينما تصدى رانجيل لتسديدة خطيرة من سيلفان فيدمر.

وأدرك خيمينيس التعادل للمكسيك برأسية (51)، لكن سويسرا استعادت الأفضلية بعد 13 دقيقة بتسديدة من البديل زكي أمدوني من مسافة قريبة.

وسجل دان ندوي الهدف الثالث بتسديدة من زاوية ضيقة بعد تمريرة رائعة من فابيان ريدر (71)، لكن المكسيك منحت نفسها بعض الأمل عندما سدد أنخيل سيبولفيدا كرة رائعة من اللمسة الأولى في مرمى كوبل (75).

لكن مع اندفاع المكسيك بحثا عن التعادل، نجح السويسريون في تسجيل الرابع بعدما سدد ريدر كرة ساقطة من حافة منطقة الجزاء في الشباك (90).