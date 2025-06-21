برلين : فاجأت التشيكية ماركيتا فوندروشوفا البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنف أولى عالميا في كرة المضرب، وأقصتها من نصف نهائي دورة برلين (500 نقطة) المقامة على أرض عشبية السبت، لتبلغ أول نهائي منذ إحرازها بطولة ويمبلدون الكبرى قبل سنتين.

وسيطرت ابنة الخامسة والعشرين المصنفة 164 عالميا على سابالينكا، وهزمتها بمجموعتين نظيفتين 6 2 و6 4، لتضرب موعدا مع الفائزة بين الصينية وانغ جينيو (49) والروسية ليودميلا سامسونوفا (20).

وتراجعت فوندروشوفا من المركز السادس في التصنيف العالمي في تموز/يوليو الماضي إلى المركز 164، بعد غيابها عدة اشهر عن الملاعب بسبب إصابة أجبرتها على الخضوع لجراحة في صيف 2024.

قالت التشيكية التي خاضت أول نصف نهائي في دورات المحترفات منذ نيسان/أبريل الماضي "لم ألعب منذ وقت طويل.. أنا سعيدة للعودة متعافية، وممتنة لخوض هكذا مباريات".

تابعت "عندما رأيت المشاركات هنا، قلت لنفسي +حسنا، فلنحول تخطي الدور الأول+، ثم كما تعلمون، وصلنا إلى هنا".

وخذل الإرسال الأول سابالينكا في المجموعة الأولى، لكن البيلاروسية حاربت وكسرت إرسال خصمتها مطلع الثانية.

بعد تخلفها 0 2، عادلت فوندروشوفا 2 2، ثم كسرت ارسال سابالينكا التي تغلبت بصعوبة على الكازاخستانية إيلينا ريباكينا في ربع النهائي، وحسمت المباراة في ساعة وخمس دقائق.