ميامي : حجز بايرن ميونيخ البطاقة الثانية إلى الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس العالم للأندية بكرة القدم، بعد فوزه على بوكا جونيورز الأرجنتيني 2 1 الجمعة على ملعب هارد روك في ميامي، ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وسجل بايرن هدفيه عبر الإنكليزي هاري كاين (18) والفرنسي ميكايل أوليسيه (84)، فيما سجل لبوكا الأوروغوياني ميغيل ميرينتييل (66).

ورفع بايرن رصيده إلى ست نقاط في الصدارة قبل مواجهة بنفيكا البرتغالي (4 نقاط) الثلاثاء على ملعب بانك أوف أميريكا ستاديوم في شارلوت، فيما تجمد رصيد بوكا عند نقطة وودّع أوكلاند سيتي النيوزيلندي المسابقة بصفر نقاط.

وكان بنفيكا تغلب على أوكلاند سيتي 6 0 في وقت سابق.

وبات بايرن ثاني المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي بعد فلامنغو البرازيلي الذي تغلب على تشلسي الإنكليزي 3 1 في المجموعة الرابعة.

وافتتح بايرن التسجيل عبر أوليسيه في الدقيقة الثامنة مباشرة من ركلة ركنية، لكن الهدف لم يُحتسب بسبب خطأ من سيرج غنابري على الحارس أغوستين مارشيسين (8).

وسجل كاين هدف السبق بتسديدة زاحفة داخل منطقة الجزاء بعدما تهادت أمامه كرة مشتتة من الدفاع (18).

وعادل ميرينتييل ببراعة، بعدما انطلق من الجهة اليمنى ومرّ عن الكرواتي يوسيب ستانيسيتش بذكاء مسجلا في شباك الحارس مانويل نوير (66).