لندن : بلغ البريطاني جاك درايبر الدور نصف النهائي لدورة كوينز اللندنية لكرة المضرب (500 نقطة) بفوزه الصعب على الأميركي براندون ناكاشيما 6 4 و5 7 و6 4 الجمعة في مباراة ماراثونية استغرقت ساعتين و24 دقيقة وسط درجة حرارة مرتفعة جدا.

وسبق لدرايبر ان خسر مرتين في ربع نهائي كوينز لكن الثالثة كانت ثابتة وبات على بعد انتصارين من ان يصبح ثاني بريطاني في عصر الاحتراف يحرز اللقب في العاصمة الانكليزية بعد أندي موراي.

وسيرتقي درايبر الى المركز الرابع في التصنيف العالمي (أفضل تصنيف له في مسيرته) مطلع الاسبوع المقبل متخطيا الصربي نوفاك ديوكوفيتش والاميركي تايلور فريتس.

ويعني فوزه الجمعة ايضا انه سيتحاشى مواجهة المصنف اول عالميا الإيطالي يانيك سينر والإسباني كارلوس الكاراس حامل اللقب قبل الدور نصف النهائي من بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى التي تنطلق في 30 الحالي.

وعلق درايبر على صعوده الى المركز الرابع بقوله "العام الماضي خضت غمار هذه الدورة وكنت في المركز الأربعين عالميا. الارتقاء الى هذا المركز (الرابع) مدهش وهو دلالة على الجهد الكبير الذي قمت به بمساعدة فريقي وأنا فخور بذلك".

وبات درايبر أيضا أول بريطاني يبلغ هذا الدور في دورة كوينز منذ كاميرون نوري عام 2021.

ويلتقي درايبر في نصف النهائي التشيكي ييري ليهيتشكا الذي تغلب على البريطاني جايكوب فيرنلي 7 5 و6 2.